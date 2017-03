Fotos Premonitorio mensaje: “Intereses oscuros pueden alterar la fiesta”

Adelantándose a posibles incidentes, el Indio Solari afirmaba a través de su allegado, el periodista Marcelo Figueras que había "intereses oscuros" que querían "alterar la fiesta", que anoche terminó con dos muertos y varios heridos en el show de Olavarría. "Quienes vayan a ver al Mister no pequen de inocentes. Cuiden a quién tienen al lado. Éste es un momento especial. Hay intereses oscuros que con pocos miembros pueden alterar la fiesta. A bailar y cantar es a lo que vamos y eso haremos", se podía leer en el posteo que compartió el domingo pasado Figueras, persona muy cercana al músico. El mensaje del Indio finalizaba con un pedido especial. "El sábado, a cuidarse y a cuidar de quienes nos rodean, aunque no los conozcamos. Cierta gente de mierda (debería puntualizar: PODEROSA gente de mierda) se regodearía si alguien sale lastimado. No le demos el gusto".