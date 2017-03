Moria Casán se anima a un nuevo formato: se viene su debut como conductora radial

13/03/2017 -

Moria Casán enfrentará este año un nuevo desafío. La diva se encuentra en adelantadísimas tratativas con una importante radio AM para llevar a cabo lo que será un nuevo paso artístico en su trayectoria: conducir un ciclo con el sello y la característica de su emblemático universo profesional. El debut de Moria en la radio se realizará a partir de abril.

En efecto, la próxima semana se acordarán todos los detalles para la firma del contrato con la emisora que la va a ubicar en horario central con una propuesta que llevará, indiscutiblemente, todo lo que la gente espera de la artista.

Se tratará de un magazine en el que Moria pasará revista al mundo del espectáculo con notas, reportajes y, por sobre todo, con análisis en el que hará gala, más que de su pluma, de su lengua "karateca".

Pero, de acuerdo con DiarioShow.com, Moria tambien se meterá en aquellos temas de impacto de la realidad nacional y los que hacen al particular mundo de la mujer en los tiempos que corren.

Dicho magazine de la Casán se emitirá tres veces por semana, puntualmente los martes, miércoles y jueves.

Moria ya se encuentra trabajando en los diversos ítems que tendrá el formato de su ciclo radial y en el que contará con valiosos aportes de colaboradores.

La radio es uno de los pocos medios de comunicación que le faltaba transitar a la figura, aunque tuvo un paso por este ámbito hace ya muchos años. En tanto, Moria continúa con las representaciones de su personaje maldito en "Luz Cenicienta", en el teatro El Nacional, en un trabajo muy elogiado por la crítica y disfrutado por el público en general. En tanto, se va preparando, a su vez, como jurado en una nueva edición del "Bailando", que se presume volverá a concentrar polémicas y peleas mediáticas.

Por lo pronto, Moria Casán fue la "crítica" invitada en el debut de la temporada número 18 de Televisión Registrada, por C5N, que estrenaba conductores: Migue Granados y Horacio Embón.

El primer informe fue sobre Andrés y Cari Nara; y Moria defendió a la ex mujer del padre de Wanda y Zaira. "No se deja a una mujer por la televisión" dijo la diva en alusión al espíritu "figuretti" de Nara. También se refirió a Charlotte Caniggia, y sobre ella dijo que le parece "alguien de otro planeta". Moria no se calla.