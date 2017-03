Fotos Crudo relato de la amiga de una de las dos víctimas

13/03/2017 -

Javier León, el hombre de 42 años que murió de un paro cardíaco durante el recital del Indio Solari, no habría estado en la avalancha, sino que se encontraba "más atrás", según confirmó ayer a TN Natalia, amiga de la familia de la víctima. "Se descompensó por la cantidad de gente que había. Fue por el tercer tema", añadió la mujer.

León, fanático del ex líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, viajó desde la localidad de Los Polvorines, ubicado en Malvinas Argentinas, al Noroeste del Conurbano, junto a su esposa, María José, y Lucas, el hijo de ambos de 16 años, hasta Olavarría para pasar en familia el ritual ricotero. "Amaba al Indio", aseguró Natalia, amiga de la víctima. Según amplió, la esposa y el hijo de León "por suerte están juntos", ya que el menor se habría perdido luego de los incidentes, a la salida del recital.

De acuerdo con lo aportado por Natalia, María José no pudo viajar junto a León en la ambulancia camino al Hospital. "Javi murió de un paro cardíaco antes de llegar al hospital", le confirmó la mujer a TN. Y señaló que cuando la esposa de la víctima arribó al hospital zonal, "fue todo desgracia, estaba todo desbordado, era un caos total". "María José está shockeada, no hay explicación alguna de lo que pasó. Su otra hija todavía no se enteró de lo que pasó", confió Natalia.