Necesita una victoria urgente

Fotos CRUCIAL. Nicolás Romano será una pieza fundamental esta noche frente a Atenas, que tiene internos de jerarquía.

13/03/2017 -

Quimsa necesita un triunfo con carácter urgente. Esta noche tendrá la chance de conseguirlo en el Ciudad, donde enfrentará a uno de los clubes históricos de la Liga Nacional: Atenas de Córdoba.

El equipo del "Che" García viene de tres derrotas consecutivas en calidad de visitante y está obligado a ganar esta noche para conservar el quinto puesto de la conferencia Norte.

El conjunto fusionado aparece como el favorito a la victoria, por la localía, por la calidad de su plantel y porque el rival no atraviesa su mejor momento en la Liga Nacional. Atenas perdió su último partido en Concordia ante Estudiantes (77 a 71) y está penúltimo en la Conferencia Norte, como consecuencia de los constantes cambios de entrenadores y extranjeros.

Los antecedentes también indican que Quimsa es favorito, ya que ganó los tres partidos que disputaron en lo que va de la temporada: dos en el Cerutti (78 a 61 y 89 a 86) y una en el Ciudad (96 a 94). Esta noche, Quimsa volverá a presentarse con un jugador menos en el plantel ya que todavía no se confirmó quién será el reemplazante del lesionado base armador Fabián Sahdi.

Hasta que eso ocurra, el puesto estará en manos de Phillip Hopson, Luciano González y Julián Ruiz.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además los siguientes enfrentamientos: desde las 20, Obras Basket vs. Weber Bahía; 21.30, Regatas Corrientes vs. Peñarol de Mar del Plata y Gimnasia de Comodoro Rivadavia vs. La Unión de Formosa.