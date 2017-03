Fotos DIEGO COCCA, DT DE RACING.

13/03/2017 -

El entrenador de la Academia Diego Cocca, tiene motivos para sonreír después de la gran producción de Racing frente a Lanús. "El 3 a 0 no deja lugar a dudas. Me gustó la manera en la que ganamos. Corrimos, manejamos la pelota y tuvimos situaciones de gol. El equipo se adaptó muy rápido a lo que propuso el rival. Eso marca que estamos interpretando bien el juego’, dijo el entrenador en conferencia.

"Siempre tengo el objetivo de que el equipo juegue bien. No dejamos nunca de presionar, aunque tenemos que seguir trabajando para mejorar. Jugamos ordenados como un equipo serio y asumimos el protagonismo de ser local’, analizó un Cocca, quien no quiere que se suspenda el partido contra Belgrano de la próxima fecha (porque el Kempes no está habilitado aún). "Me molestaría que no se jugara el fin de semana. Estamos preparando para competir. Con Belgrano queremos jugar y ésa es nuestra postura, puede ser en cualquier cancha", sostuvo el entrenador.