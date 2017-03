El intendente Artaza planea encontrarse con los vecinos en sus barrios

Fotos CHARLA. "Tengo en mis planes seguir haciendo estas reuniones, porque quiero visitarlos a todos", anunció Artaza.

13/03/2017 -

Tras la experiencia positiva surgida del contacto directo con los vecinos de dos barrios loretanos, el intendente de esta ciudad, José Luis Artaza, anunció que planea continuar manteniendo reuniones en los distintos barrios para facilitar un intercambio más fluido con los vecinos y vínculo con sus necesidades más cotidianas.

A solicitud de los vecinos, Artaza participó de reuniones en los barrios Libertad y Lagunilla Oeste, donde escuchó pedidos y necesidades. En el caso del barrio Lagunilla Oeste los vecinos le pidieron la mejora del camino provincial a Jumi a Pozo, una cocina para el comedor comunitario, personal de ayuda y una enfermera para el control primario de la salud, a lo cual ya en su mayoría se dio la respuesta esperada por los mismos. En la misma forma en el barrio Libertad, los vecinos solicitaron el arreglo de la calle Gumersindo Sayago, arteria muy transitada como entrada y salida al barrio debido a la peligrosidad que representa la ruta nacional 6; también solicitaron canastos para mantener la higiene del barrio, limpieza y desmalezado de los baldíos.

El mandatario municipal afirmó en ambas reuniones: ‘Se va a cumplir porque la palabra del vecino es sagrada, hoy escucharlos a ustedes que me cuentan lo que necesitan y cuáles serían las soluciones para su barrio, me hace dar cuenta que no estamos solos como municipio luchando para un Loreto mejor, y quiero que sepan que en algunos casos, muy pocos podríamos decir, nos enteramos de qué pasa o qué falta mejorar o implementar gracias al vecino que se llega y eso está bien, porque la municipalidad es de todos y por lo tanto estamos al servicio de todos los loretanos’.

‘Tengo en mis planes seguir haciendo estas reuniones con los barrios, porque quiero visitarlos a todos aunque a veces las horas del día vuelan, debido a otras obligaciones que tengo, y les aclaro los estoy visitando y no estamos en tiempo de política, estamos en tiempo de trabajo y es de todos y para los loretanos’.