Fotos En 1997 prohibieron dos shows en Olavarría a Los Redondos

13/03/2017 -

Hace 20 años, Helios Eseverri, por entonces intendente de Olavarría, decidió prohibir por decreto las dos presentaciones que iba a hacer la banda de rock Los Redonditos de Ricota en esa ciudad bonaerense. Eseverri consideró que la ciudad no estaba preparada para recibir semejante cantidad de fanáticos. El sábado, el Indio Solari tocó junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Predio Rural La Colmena de Olavarría y el show terminó en una tragedia: al menos dos personas murieron como consecuencia de una avalancha. En diálogo con el canal de cable Todo Noticias, el ex secretario de Gobierno municipal Héctor Vitale recordó aquella decisión, que fue cuestionada por Los Redondos en una histórica conferencia de prensa que brindaron en el Hotel Savoy de Olavarría. "El principal motivo fue la seguridad", resaltó. "No tuvimos la certeza de que los operativos de seguridad de la producción y del gobierno de la provincia cuidaran a la gente. Por eso fue que no se autorizaron", afirmó Vitale. Tras conocerse la decisión de Eseverri, el Indio Solari encabezó la histórica conferencia de prensa que dieron Los Redonditos de Ricota en Olavarría. Pidió disculpas a sus seguidores y calificó la prohibición de "descabellada".