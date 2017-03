Nuevos audios de Cristina y Parrilli: "Hay que apretar a los jueces"

Fotos

Hoy 08:17 -

El periodista Luis Majul dio a conocer dos escuchas telefónicas en las que la ex presidente Cristina Kirchner le dice al ex jefe de los espías Oscar Parrili que "hay que salir a apretar a los jueces".

La polémica declaración se produjo en julio del año pasado, después de que el ex espía Antonio Stiuso diera una entrevista a un matutino porteño, lo que desató la ira de la ex mandataria.

En enero pasado se dio a conocer un audio inmediatamente anterior a estos que este domingo se publicaron, en los que Kirchner, tras saludar de un modo muy particular -"Soy yo, Cristina, pelotudo"-, se preguntaba "¿A quién le armamos carpetazos nosotros?" e interpelaba a su colaborador para que buscara las causas que le "armaron" Stiuso.

Al igual que aquella, estas nuevas escuchas telefónicas pertenecen a la causa que siguen el juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Federico Delgado a partir de una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán por las supuestas "carpetas" que armaba Stiuso.

El 11 de julio, tras conceder una entrevista radial, Parrilli recibe en su teléfono un nuevo llamado de Cristina Kirchner para saber qué había dicho. Parrilli le hace un detallado relato de su entrevista radial, y tras comentar algunos detalles de la entrevista a Stiuso que ambos estaban leyendo, Kirchner le da una orden terminante al ex jefe de los espías: "Hay que salir a apretar a los jueces". "A los jueces, claro", responde Parrilli.





Los audios desgrabados

1) Lunes 11 de julio

Oscar Parrilli: ¿Hola?

Cristina Kirchner: Sí, hola Oscar, ¿qué tal te fue?

OP: Ah, sí, Cristina. Hablé con Tuny Kollman. No, bien, empecé... Todavía Cuando terminó el reportaje, me dice... Termina Malnatti (sic: quien conduce es Daniel Tognetti) y cuelga, yo me quedé un cachito ahí. Dice "Uy, duro Parrilli, eh". Lo que dije es que no es una nota. Hay todo un montaje armado de la nota más el comentario de Mariano Obarrio.

CK: Exactamente.

OP: Al mejor estilo de operación de prensa. Digo, yo no sé... Mariano Obarrio consciente o inconscientemente dice las cosas que Stiuso no dice pero es una clara amenaza a jueces y fiscales, una extorsión, una extorsión a Larcher, a jueces, a fiscales. Y bueno le conté lo de la AMIA, conté lo del piso cuarto y quinto...

CK: Sí.

OP: Conté también lo de las denuncias penales que tiene, que ninguna avanzó, que no se hizo nada. Que es gravísimo que él diga que está custodiado por servicios extranjeros de inteligencia. Digo, esto tienen que tomar cartas en el asunto. ¿Cómo hay servicios de inteligencia extranjeros?

CK: ¿Qué?, ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso?

OP: Él dice en la parte que está custodiado por servicios de inteligencia extranjeros.

CK: Ay, ¿dónde? ¿El lo dice?

OP: Sí, sí, sí... Mirá, no sé si lo dice él o lo dice Mariano Obarrio, pero no, no, no. Me parece que lo dice él...

CK: Esperá, esperá, esperá, esperá, esperá

OP: En la nota...

CK: Esperá, esperá, esperá, esperá, esperá. Esto no lo había visto, pará.

OP: Sí, está casi al final, del medio para adelante.

CK: Esperate... Esperate un minuto. Lo debe decir Mariano Obarrio eso.

OP: Porque...

CK: Esperate, esperate...

OP: Sí, creo que Mariano Obarrio lo dice, bueno pero yo digo si... Yo pongo, digo, en realidad Stiuso habla por él...

CK: No, no, no. Pará, pará, pará, pará... Lo dice la mina, a ver, pará, pará un minuto... Esperate...

CK: Sí, lo debe decir Mariano Obarrio. A ver, esperate. Sí. Esperate un minuto. ¡Qué grave que es eso!

OP: Claro, ¿qué te parece? Es una cosa... Yo lo que digo es que se tienen que tomar cartas en el asunto. No puede ser, ¿cómo hay servicios de inteligencia extranjeros prestando, haciendo seguridad?... Donde dice que se lleva bien con Majdalani, con todos los demás...

CK: Esperá un minuto...

OP: La subjefa tiene buen concepto. Conoce como a tantos ex agentes. Es más, junto a Arribas suele admitir que en la casa...

CK: Acá está... "Por aquellas amenazas tras la muerte de Nisman confía en la protección a servicios de inteligencia extranjeros"...

OP: Extranjeros, claro, bueno...

CK: ¡Es muy grave!

OP: Es gravísimo, eso es lo que dije. Esto tienen que investigarlo, ¿cómo hay servicios de inteligencia extranjeros haciendo custodia de una persona acá en la Argentina?

CK: Qué bárbaro, tenés razón...

OP: Sí, sí, no, no, le pegué con un caño. Conté lo de... Eso y bueno, y la manera de operar. Y digo y bueno esta es la manera... Todavía me dice: "¿Usted tiene miedo?, "no, no le tengo miedo, que haga lo que quiera". "No, porque ¿vio lo que dice usted?"; "Sí", le digo: "este payaso es el que lo sacó de la AFI por orden de la Presidenta" y le conté todo lo que habíamos hecho, ¿no? Y bueno y le dije que...

CK: ¿Y quiénes son los jueces federales que tienen la causa de este tipo?

OP: Mirá, tiene uno... A Casanello se la sacaron, la otra la tenía Torres, otra tenía Ercolini, ahora me están haciendo ver el listado, no me acuerdo exactamente, pero la estoy preparando toda.

CK: Hay que salir a apretar a los jueces.

OP: A los jueces, claro. No, y yo dije... Esta también, me dice: "¿Y cuáles son las carpetas?" Y le digo: "Miren, primero él amenaza" y Mariano Obarrio lo dice porque no lo dice él, "él amenaza que tiene filmaciones, grabaciones" y le digo: "Fíjese, los jueces y los fiscales no presentan declaraciones juradas de bienes, a lo mejor él tiene información de jueces o fiscales que tienen bienes que no pueden justificar".

CK: Sí...

OP: Digo, eso puede ser lo que... De esta manera los amenaza, digo esto es una clara amenaza a los jueces y a los fiscales, bueno a Larcher, a los políticos, a todos, vuelve con las amenazas. Y la manera de operar es ésta...

CK: ¿Le recordaste lo que le había hecho a Moreno Ocampo?

OP: Sí, obviamente, le digo: "¿Se acuerda usted cuando habló con Moreno Ocampo, cómo lo amenazó? Bueno, y actúa de esta manera, él habla y por otro lado hay periodistas que salen a contar lo que él no se anima a contar. Pero el mensaje es el estilo mafioso de la mafia siciliana. Le digo: "así actúa la mafia. Dicen una cosa y mandan a otros a decir cosas por ellos y la amenaza y es el combo perfecto".

CK: Sí, muy bien.

OP: Y lo que no quiero hacer es salir con cualquiera, ¿viste? Porque si no me van a tergiversar.

CK: ¡No! ¿Sabés por qué tenemos que seguir con esto? Porque ese es un personaje deleznable.

OP: Claro, sí, sí, sí.

CK: Y esto que está manejando mucha porquería. Hay que salir a...

OP: Hay quy salir a pegarle, sí.

CK: Porque éste está con Macri, éste está con Macri.

OP: Le iba a tirar a la comisión bicameral, pero por ahora no. Pero... Va a haber que hincharle las pelotas y que la comisión bicameral tome intervención en esto.

CK: Sí, no, pero hay que, hay que... hay qu... Además el fiscal que renunció que habían puesto en la causa...

OP: De Nisman.

CK: De Nisman. Era un secretario del enano este, Marijuán.

OP: De Marijuán, claro. Por eso, cuando salga Marijuán, yo voy a salir a decir eso. Ah, y además lo otro que le dije también: "Escúcheme este hombre fue el hombre fuerte de la inteligencia argentina del 83 en adelante".

CK: No, del 82.

OP: De la democracia.

CK: Ah, del 83, sí tenés razón.

OP: Sí, sí, sí, eso. No, voy a hablar, mañana en todo caso mañana voy con el Gato, voy a algunos más. Pero vamos a ir los...

CK: Seleccionalo. Con el Gato...

OP: Sí, sí, sí, con cualquier pelotudo no porque van a hablar.

CK: Con Tuni Kollmann sí, porque Tuni es un especialista en esto.

OP: Conoce de esto, sabe, exactamente.

CK: Con el Gato también podés ir...

OP: Sí, puedo hablar con Víctor Hugo, agarrar alguna otra radio FM, alguna radio del interior amiga, sí.

CK: Pero no lo larguemos el tema Oscar, no lo larguemos. Ya que se metió...

OP: Ahora le metemos pata, sí, sí, sí, le metemos pata.

CK: Metamosle pata.

OP: Sí, sí, sí.

CK: Sí, correcto, correcto, perfecto. Mañana salí con otro.

OP: Mañana salgo con otro, sí.

CK: Ahora le voy a decir a Hernán (Reibel) que te lo desgrabe y lo ponga en Casa Rosada.

OP: Claro, que saque ahí de la... y que salga Aníbal también, que salga Aníbal (Fernández).

CK: Ya lo llamé a Aníbal, ya lo llamé a Aníbal, ya lo llamé a Aníbal.

OP: Ah, para que salga él también, sí, sí.

CK: Ya lo llamé a Aníbal, sí. El que lo va a hacer mierda a este, ¿sabés quién es también, no? Milani...

OP: Claro, sí, sí. Sí, pero eso es una pelea que...

CK: Sí, a mí no me interesa esa pelea.

OP: A mí tampoco, exactamente.

CK: No, no, no quiero saber nada con eso. Listo.

OP: Bueno, listo.

CK: Ahora hablo con Hernán.

OP: Bueno, listo, chau, chau.

2) Martes 12 de julio

CK: Sí, hola, ¿Oscar?

OP: Sí, Cristina

CK: ¿Ya estás en Buenos Aires?

OP: Sí, Sí. Esta mañana ya estuve en unas radios, estuve en CN23...

CK: Bueno, yo lo que creo que hay que remarcar ahora mucho y Martín Sabbatella también lo va hacer, el hecho de que este hombre entra y sale del país, ahora se fue a Miami dicen este...

OP: Y sí, dicen hoy en La Nación que se fue a Miami sí.

CK: Claro. Este hombre sale y entra del país, tiene 8 denuncias, y ningún juez, ningún fiscal lo requiere. Me parece que el que tiene los carpetazos es él.

OP: Es él. Claro... Sí, es lo que yo dije, y tengo el listado de las causas y los detalles quienes son los jueces, todo.

CK: Claro, ¿y quiénes son los jueces? ¿Qué pasa que este hombre entra y sale del país y nadie...? Y además ¿Qué pasa que dijo lo de la AMIA y tampoco nadie..?

OP: Claro, exactamente, nada.

CK: Estamos a una semana de cumplirse ya, veinte... treinta.. A ver... Cuarenta y... (el atentado a la mutual AMIA se perpetró el 18 de julio de 1994)

OP: Y... 94. 22 años.

CK: No, 32.

OP: 94, 2004, 2014. No 22.

CK: al 2004 10, al 2014 22 años.

OP: 22 años.

CK: Estamos a 22 años de cumplirse la AMIA y este tipo (Stiuso) dice que todos los gobiernos sobornaron jueces, ocultaron todo y lo dejan salir del país, porque entra y sale.

OP: Sí. Ahí yo lo mandé a hablar a Martín (Juan Martín Mena, ex subdirector de la AFI) para ver si él tiene llegada para que los fiscales de la causa que tienen ahora la investigación, lo citen.

CK: Lo citen, obviamente, obviamente, obviamente. Y además, porque yo quiero ver si puedo iniciar alguna acción, porque el tipo dice que yo lo mate, lo mandé a matar a Nisman.

OP: A Nisman. Bueno... Ahí.

CK: Yo quiero meterme en la causa AMIA, porque yo quiero hablar de la causa AMIA, este tipo, no, no. ¿Estamos todos locos? Viste, ¿cómo puede ser que ningún fiscal lo cite? Tengo que pensar que los carpetazos son los de él.

OP: Son los de él. Hoy hable con Teresa (María Teresa García, diputada del Frente para la Victoria) también, y lo que voy a decir es que me comunique con los integrantes de la comisión de seguimiento de nuestro bloque y van a tomar cartas en el asunto. Van hacer alguna acción ahí en la comisión.

CK: No, no ¿vos dijiste ya eso?

OP: ¿Cómo?

CK: ¿Vos ya dijiste eso?

OP: No, no.

CK: Vos no lo digas, vos no lo digas eso. Que lo hagan ellos naturalmente. Olvídate, vos no le das indicación a ningún diputado porque va hacer exactamente el efecto contrario. No, no, no. Vos no. Eso tiene que salir... Yo ya hable con Teresa y ya lo van hacer.

OP: Ah, bueno.

CK: Con Juliana (Di Tulio, diputada del FpV) y ya lo va hacer, olvídate.

OP: Bueno, no digo nada de eso, bueno.

CK: No, vaya por cuerdas separadas, que eso vaya por cuerdas separadas.

OP: Bueno.

CK: Ahora lo que hay que remarcar claramente. ¿Vos marcaste la gravedad institucional de todo lo que dijo?

OP: De todo esto. Sí, sí, de lo que dijo, lo de la AMIA es terrorífico eso, y por otro lado él estuvo a cargo, él fue el que soborno, si él estuvo a cargo de toda la investigación

CK: Pero no solamente eso, ¿cómo puede ser que a Gustavo Beliz lo hayan procesado por mostrar una foto?

OP: La cara. Claro.

CK: Y este tipo dice cualquier cosa y ningún fiscal lo llama, ningún juez lo llama. El que tiene las carpetas contra los jueces y los fiscales es este hombre. Claramente, claramente.

OP: Sí, sí.

CK: Y además habría que ver quien lo protege en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos uno no entra y sale como quiere ¿eh?

OP: Sí, sí. Bueno insisto bien en eso. Yo le estuve pegando con ese tema, viste.

CK: Bien.

OP: El tema de la AMIA y que no lo cite nadie, las causas penales que tiene y esta amenaza, que de hecho es una amenaza que está haciendo, bueno, a nosotros y a jueces y a fiscales.

CK: Claro.

OP: Que a nosotros no nos va a amedrentar, nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero qué raro que haya jueces y fiscales que todavía no hayan hecho absolutamente nada, ni siquiera citarlo, convocarlo.

CK: Claro, ninguno llamó.

OP: Hola

CK: Ninguno. Hola, hola, hola. Hola. Hola. Se corta. ¡Gabriel! (llama a su secretario privado).