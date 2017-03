Fotos Nunca es tarde: albañil de 69 años se recibió de profesor de Filosofía

Hoy 09:02 -

Con 69 años, un albañil catamarqueño terminó sus estudios universitarios y se recibió de Profesor en Filosofía y Ciencias de la Educación en la UNCA (Universidad Nacional de Catamarca) tras alcanzar un 10 en su último final.

A los casi 70 años, Luis Alberto García, conocido por su entorno como "Tito", terminó sus estudios universitarios desafiando todos los prejuicios.

García comenzó su formación en 2006 y tras diez años de sacrificio alcanzó su objetivo. En el medio del recorrido le sacaron un riñón y un tumor de su cráneo, pero eso no le impidió seguir. El reciente egresado dijo al sitio web catamarqueño Elesquiú.com:"Yo quiero decirles que sí se puede; en el trayecto escolar falté sólo dos días a clases porque no dejé de cumplir nunca. Entré el 6 de marzo de 2006, ya se cumplieron 10 años. En ese tiempo hubo dos operaciones muy grandes, me sacaron un riñón y fui a rendir fajado".

Atravesado por una dura historia de vida, "Tito" crió a sus hijos solo, se dedicó a la albañilería y aseguró que siembre fue un "lector de la vida". "Siempre estuve estudiando; yo siempre digo que soy mejor lector de la vida que del texto. De esa escuela vengo, de la calle. Soy muy duro a veces en los textos, en las acciones no; me hice de eso, de todos los días, de leer de la vida, no es fácil la lectura de la vida, pero la aprendí a leer, y una de las cosas fundamentales que trato de preservar es mi ignorancia, porque la ignorancia me da soberanía de palabra", agregó García al sitio periodístico.

En su juventud "Tito" estaba bien posicionado pero lo dejó todo por cuidar a sus padres. "Renuncié a la comodidad de un gran trabajo por cartas muy tristes que recibía de mi papá y me volví a mi tierra, Saujil, para acunarlo hasta su último día", contó.