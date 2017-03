Video: Michetti relató el evento que la dejó en silla de ruedas

Fotos Gabriela Michetti

A más de dos décadas del accidente que la dejó sin poder volver a caminar, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, estuvo en el programa conducido por Luis Novaresio, y se abrió y compartió ese recuerdo.

Michetti explicó que ella conducía en una calle de ripio cuando, intentando pasar un auto, aceleró y se "le quebró un semieje a una de las ruedas delanteras". El resultado del accidente terminó con el auto volcado y ella saliendo disparada del mismo.

"En el auto íbamos mi ex marido y yo, iba manejando yo", contó la vicepresidenta. "En ese momento, en el año '94, no teníamos ninguna conciencia en la Argentina de lo que era el cinturón de seguridad, era todo una irresponsabilidad", añadió.

"No sé qué hubiera pasado si lo hubiera tenido puesto (al cinturón), probablemente nada. El problema fue que no teníamos el cinturón puesto y salimos despedidos por la falta de cinturón", dijo Michetti.

"¿Cuando te enteraste que no ibas a poder volver a caminar?", le preguntó Novaresio. "En el momento que me desperté en la banquina", contestó Michetti. "Tomé conciencia plena en el mismo momento."

"Cuando me desperté no sentía la mitad del cuerpo, me quería parar y no podía y encima hice lo que no hay que hacer e hice el esfuerzo de mover la cintura", recordó la mano derecha de Macri. "Ahí mismo le dije a Eduardo (el ex marido): 'Eduardo estoy parapléjica, no puedo caminar'", reveló Michetti.