CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Marzo de 2017
HOY, A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
14/03/2017 -
CANAL 7
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)
12.30 TELEFE NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUÉ: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTA POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA
22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN
23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR
00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS
01.45 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
08.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA
09.30 DESAYUNO AMERICANO
12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA
13.30 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA
14.00 TRES VECES ANA
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE
18.00 CELIA
19.00 A CONFIRMAR
20.00 DESORDENADOS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 CUESTIÓN DE PESO
18.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN
18.45 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS PUERTAS
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA: ESPECIAL PERROS
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 UNIENDO DESTINOS
14.00 NOTICIERO 7 ‘1RA EDICION’
15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMILI vs. ATENAS
17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL 17.30 LA COCINA DE TIC
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BASQUET POR EL 14: ALTE. BROWN vs. NICOLÁS AVELLANEDA (F)
20.00 TELÓN ABIERTO
20.30 SGO PUEBLO QUE BAILA
21.00 RUIDO DE MOTORES
21.30 NOTICIERO 7 ‘2DA EDICION’
22.30 PASIÓN POR ELTURF
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE
17.00 CONTACTO
17.30 ALGO EN COMÚN
19.30 PUERTO PESCA
20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA
20.30 MUNDO TURÍSTICO
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 EXPRESS AMATEUR
PELÍCULAS
CINEMAX
09.14 DUDLEY ES LA POLICÍA MONTADA
10.55 UN CAMINO HACIA MÍ
13.01 UNA CASA PATAS ARRIBA
14.56 ASÍ NOS VA
16.52 NO ME QUITES A MI NOVIO
19.11 MI SEMANA CON MARILYN
21.13 LEYENDAS DE PASIÓN
00.00 ASÍ NOS VA
01.56 ENTRE BESOS Y TIROS
TNT
06.57 JACK, EL CAZAGIGANTES
08.54 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
10.50 PIRATAS DEL CARIBE: EN EL FIN DEL MUNDO
13.51 MISIÓN IMPOSIBLE 2
16.05 EL AVISPÓN VERDE
18.13 MI VILLANO FAVORITO 2
20.01 RÁPIDO Y FURIOSO
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 NOVATO EN APUROS
00.45 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.40 DESTINO FINAL 3
03.14 SWEENEY TODD: EL BARBERO DEMONÍACO DE LA CALLE FLEET
05.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE
TCM
11.05 EL PERRO GANADOR
13.10 CANTANDO BAJO LA LLUVIA
15.02 BOWFINGER, EL DIRECTOR CHIFLADO
16.46 GENERACIÓN X
18.30 LA HORA 25
20.52 XENA: PRINCESA GUERRERA
21.46 ALF
22.10 MARRIED WITH CHILDREN
22.36 LA NIÑERA
23.01 EL GUARDAESPALDAS
01.57 EL MARIACHI
03.24 EL FANÁTICO
05.26 BON JOVI: LIVE IN LONDON
SPACE
07.08 LOS INTOCABLES
09.22 10.000 A.C.
11.18 HIROKIN: EL ÚLTIMO SAMURÁI
13.11 EL ÚLTIMO SAMURAI
15.35 IDENTIDAD DESCONOCIDA
17.48 TRANSIBERIANO
19.51 TERMINATOR - LA SALVACIÓN
22.00 CRANK: ALTO VOLTAJE
23.57 STRETCH
01.53 ESCUADRÓN DE HÉROES
03.36 VIKINGDOM
05.40 MOVIE TALK
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 DR. HOUSE
07.00 DR. HOUSE
08.00 PROGRAMACIÓN PAGADA
11.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
12.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
13.00 DR. HOUSE
14.00 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS
16.45 DR. HOUSE
17.45 DR. HOUSE
18.45 CHICAGO P.D.
19.45 GLADIADOR
23.00 CHICAGO FIRE
00.00 EL LEGADO BOURNE
02.50 CHICAGO FIRE
03.50 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
04.40 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.
A DÓNDE IR
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+MIÉRCOLES 15, A LAS 22, 4º ENCUENTRO DE CINE ANIMÉ, PRESENTADO POR DIEGO PARÍS. ENTRADA $20.
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI” LEGUIZAMÓN.
PLAZA DE LOS ÁRABES
(PASEO ALVEAR, FRENTE AL FÓRUM)
+JUEVES 23, A PARTIR DE LAS 20.30, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, DOCENTE Y COMPOSITOR SANTIAGUEÑO, NIETO DE DON PEDRO EVARISTO DÍAZ A QUIEN RENDIRÁ SU HOMENAJE.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03-17:00 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror. (13 años)
HOY AL 15/03 22:40 (Subt)
KONG LA ISLA CALAVERA (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY AL 15-03 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY AL 15/03-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 15/03 20:00 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY AL 15/03 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY AL 15-03 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03 17:10 (Cast)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)
HOY -19:30 (Subt) 22:15 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03-17:00 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror. (13 años)
HOY AL 15/03 22:40 (Subt)
KONG LA ISLA CALAVERA (3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
HOY AL 15-03 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)
MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY AL 15/03-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY AL 15/03 20:00 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY AL 15/03 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY AL 15-03 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY AL 15/03 17:10 (Cast)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)
HOY -19:30 (Subt) 22:15 (Subt)