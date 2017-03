CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Marzo de 2017

14/03/2017 -

CANAL 7

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINÚA)

12.30 TELEFE NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 1ºRA. EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 JOSUÉ: ESTO PASÓ EN EL CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTA POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TOMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

23.45 ADDA, AMAR DESPUÉS DE AMAR

00.45 DESPEDIDA DE SOLTEROS

01.45 PAUSA EN FAMILIAl





AMÉRICA

08.00 BUENOS DÍAS AMÉRICA

09.30 DESAYUNO AMERICANO

12.00 TE CUENTO AL MEDIODÍA

13.30 INTRUSOS EN EL ESPECTÁCULO

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS 2DA. EDICIÓN

20.45 INTRATABLES





CANAL 9

13.00 EL SHOW DEL PROBLEMA

14.00 TRES VECES ANA

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA

TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TELEVISIÓN PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 EL OCÉANO ÍNDICO CON SIMON REEVE

18.00 CELIA

19.00 A CONFIRMAR

20.00 DESORDENADOS





EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 CUESTIÓN DE PESO

18.00 DIVINA, ESTÁ EN TU CORAZÓN

18.45 A TODO O NADA - ESPECIAL: LAS PUERTAS

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA: ESPECIAL PERROS





CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 UNIENDO DESTINOS

14.00 NOTICIERO 7 ‘1RA EDICION’

15.00 BÁSQUET POR EL 14: QUIMILI vs. ATENAS

17.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL 17.30 LA COCINA DE TIC

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BASQUET POR EL 14: ALTE. BROWN vs. NICOLÁS AVELLANEDA (F)

20.00 TELÓN ABIERTO

20.30 SGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 ‘2DA EDICION’

22.30 PASIÓN POR ELTURF





CANAL 4

14.00 FOLCLUB

14.30 DEPORTE EXPRESS MUNDO MITRE

17.00 CONTACTO

17.30 ALGO EN COMÚN

19.30 PUERTO PESCA

20.00 DESTINOS DEL TURISMO Y LA CULTURA

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 EXPRESS AMATEUR





PELÍCULAS

CINEMAX

09.14 DUDLEY ES LA POLICÍA MONTADA

10.55 UN CAMINO HACIA MÍ

13.01 UNA CASA PATAS ARRIBA

14.56 ASÍ NOS VA

16.52 NO ME QUITES A MI NOVIO

19.11 MI SEMANA CON MARILYN

21.13 LEYENDAS DE PASIÓN

00.00 ASÍ NOS VA

01.56 ENTRE BESOS Y TIROS

TNT

06.57 JACK, EL CAZAGIGANTES

08.54 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

10.50 PIRATAS DEL CARIBE: EN EL FIN DEL MUNDO

13.51 MISIÓN IMPOSIBLE 2

16.05 EL AVISPÓN VERDE

18.13 MI VILLANO FAVORITO 2

20.01 RÁPIDO Y FURIOSO

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 NOVATO EN APUROS

00.45 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.40 DESTINO FINAL 3

03.14 SWEENEY TODD: EL BARBERO DEMONÍACO DE LA CALLE FLEET

05.10 HOLLYWOOD ONE ON ONE

TCM

11.05 EL PERRO GANADOR

13.10 CANTANDO BAJO LA LLUVIA

15.02 BOWFINGER, EL DIRECTOR CHIFLADO

16.46 GENERACIÓN X

18.30 LA HORA 25

20.52 XENA: PRINCESA GUERRERA

21.46 ALF

22.10 MARRIED WITH CHILDREN

22.36 LA NIÑERA

23.01 EL GUARDAESPALDAS

01.57 EL MARIACHI

03.24 EL FANÁTICO

05.26 BON JOVI: LIVE IN LONDON

SPACE

07.08 LOS INTOCABLES

09.22 10.000 A.C.

11.18 HIROKIN: EL ÚLTIMO SAMURÁI

13.11 EL ÚLTIMO SAMURAI

15.35 IDENTIDAD DESCONOCIDA

17.48 TRANSIBERIANO

19.51 TERMINATOR - LA SALVACIÓN

22.00 CRANK: ALTO VOLTAJE

23.57 STRETCH

01.53 ESCUADRÓN DE HÉROES

03.36 VIKINGDOM

05.40 MOVIE TALK

UNIVERSAL CHANNEL

06.00 DR. HOUSE

07.00 DR. HOUSE

08.00 PROGRAMACIÓN PAGADA

11.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

12.00 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

13.00 DR. HOUSE

14.00 MIENTRAS NIEVA SOBRE LOS CEDROS

16.45 DR. HOUSE

17.45 DR. HOUSE

18.45 CHICAGO P.D.

19.45 GLADIADOR

23.00 CHICAGO FIRE

00.00 EL LEGADO BOURNE

02.50 CHICAGO FIRE

03.50 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.

04.40 LA LEY Y EL ORDEN, U.V.E.





A DÓNDE IR

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+MIÉRCOLES 15, A LAS 22, 4º ENCUENTRO DE CINE ANIMÉ, PRESENTADO POR DIEGO PARÍS. ENTRADA $20.

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+JUEVES 16, A LAS 22.30, MARIANA BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS, CANTAN A VIOLETA PARRA & GUSTAVO “EL CUCHI” LEGUIZAMÓN.

PLAZA DE LOS ÁRABES

(PASEO ALVEAR, FRENTE AL FÓRUM)

+JUEVES 23, A PARTIR DE LAS 20.30, EN EL MARCO DE LOS RECITALES DE SADAIC, ORGANIZADOS CONJUNTAMENTE CON LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL, SE PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO, DOCENTE Y COMPOSITOR SANTIAGUEÑO, NIETO DE DON PEDRO EVARISTO DÍAZ A QUIEN RENDIRÁ SU HOMENAJE.





CINES



SUNSTAR



MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03-17:00 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror. (13 años)

HOY AL 15/03 22:40 (Subt)

KONG LA ISLA CALAVERA (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HOY AL 15-03 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY AL 15/03-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 15/03 20:00 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY AL 15/03 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY AL 15-03 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03 17:10 (Cast)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

HOY -19:30 (Subt) 22:15 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03-17:00 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror. (13 años)

HOY AL 15/03 22:40 (Subt)

KONG LA ISLA CALAVERA (3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

HOY AL 15-03 17:30 (Cast) 20:00 (Subt) 22:30 (Subt)

MOISÉS Y LOS 10 MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY AL 15/03-17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY AL 15/03 20:00 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY AL 15/03 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY AL 15-03 19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO BATMAN LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY AL 15/03 17:10 (Cast)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

HOY -19:30 (Subt) 22:15 (Subt)