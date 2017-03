José “familiero”

14/03/2017 - ¡Buen día! Me estoy imaginando la carita de algunos lectores -y sobre todo lectoras- leyendo el título de esta nota. Creo que no es habitual identificar a José con este adjetivo, pero creo también que el título le cae como anillo al dedo. Nuestro amigo tenía seguramente vocación de familia. Por eso estaba de novio; incluso comprometido. Lo que nunca imaginó es que le tocaría una esposa tan fuera de serie. Para más una esposa que, por anticipado, arruinaría todos sus bellos proyectos. Los que sabemos ahora cómo terminó la cosa no podemos imaginarnos lo que significó para José el shock de un embarazo tan inesperado. ¡Y menos de María! Lo curioso es que los evangelios no transcriben ni una sola palabra pronunciada por José. A cambio registran hechos tan impactantes que no necesitan palabras. Un dato no menor es que todos los mensajes de Dios a José le llegan a través del sueño. A este fenómeno se refería el papa Francisco (16.1.15) en su encuentro con las familias de Filipinas: “Las escrituras rara vez hablan de san José, pero cuando lo hacen, a menudo lo encuentran descansando, mientras un ángel le revela la voluntad de Dios en sueños (...). “Me gusta mucho eso de soñar en una familia. Toda mamá y todo papá soñó a su hijo durante nueve meses. Soñar cómo será el hijo. No es posible una familia sin soñar. Cuando en una familia se pierde la capacidad de soñar, de amar, esta energía de soñar se pierde. Por eso les recomiendo que en la noche, cuando hagan el examen de conciencia, también se hagan esta pregunta: ¿hoy soñé con el futuro de mis hijos, hoy soñé con el amor de mi esposo o esposa, soñé con la historia de mis abuelos? Es muy importante soñar. No pierdan esta capacidad de soñar (...). “A José le fue revelada la voluntad de Dios durante el descanso. En este momento de descanso en el Señor, cuando nos detenemos de nuestras muchas obligaciones y actividades diarias, Dios también nos habla”. Por lo visto, no siempre “los sueños, sueños son”...l