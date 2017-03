Piden aplicar obleas con leyendas en el servicio del transporte público de pasajeros para prevenir adicciones

14/03/2017 -

Entre los distintos temas que hacen a la nómina de asuntos entrados en la Legislatura provincial, se menciona para la jornada de hoy el proyecto de comunicación que solicita al Poder Ejecutivo instrumente la aplicación en los transportes públicos de pasajeros obleas con el eslogan "No a la violencia de género, no al alcohol, no a la droga".

El proyecto legislativo apunta a crear conciencia sobre estos flagelos sociales en la población santiagueña.

Por otro lado, se menciona el proyecto para declarar de interés provincial la celebración del Día del Trabajador Aeronáutico, el próximo 27 de marzo.

Otro proyecto de declaración de interés provincial pide reconocer la celebración del Día Internacional del Teatro, a conmemorarse el 27 de Marzo.

Entre otros de los asuntos entrados, figura el proyecto de declaración de interés provincial la conmemoración de la firma, por Naciones Unidas, del documento sobre Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a conmemorarse el próximo 9 de abril.

Se presentó también un proyecto de declaración de interés provincial las Primeras Jornadas Nacionales en Perspectivas e Intervenciones en las Ciencias Sociales del NOA, a concretarse del 24 al 26 de agosto, en la Unse.

Ingresó el proyecto de decreto que reconoce la labor de la Lic. Matilde Bonzini en la difusión de la cultura y el folclore santiagueño, propicia a su vez una distinción de parte de la Legislatura provincial.