Ávila y Mishima celebraron en Madrid junto al combinado de Sudamérica XV

14/03/2017 -

Los jugadores santiagueños, ex Old Lions Rugby Club y del Seleccionado de Santiago de Estero, Alejandro Ávila y Federico Mishima se encuentran de gira por España integrando el combinado denominado Sudamérica XV Senior, equipo que es conformado en su mayoría por jugadores de Argentina, ex Pumas, Uruguay y de Chile.

Los rugbiers santiagueños formaron parte del equipo de Sudamérica XV que venció días pasados en Madrid, a un combinado de dicha ciudad por 34 a 12. Ahora, los muchachos que se encuentran en perfectas condiciones, se preparan junto al cuerpo técnico para afrontar su próximo desafío que será en Barcelona ante un combinado de esta hermosa ciudad española. Se espera otro éxito.