Postergarían el duelo ante Aconquija

Fotos INCERTIDUMBRE. Mitre tenía todo listo para visitar mañana a Unión Aconquija por Copa Argentina, pero el encuentro se postergaría para el miércoles 22.

14/03/2017 -

Mitre, que arrancó la segunda fase con el pie derecho al golear como visitante a Chaco For Ever, debía enfrentar mañana a Unión Aconquija de Catamarca por la Fase Regional de la Copa Argentina, pero este duelo podría ser postergado por el mal estado de la ruta 65, la cual presenta peligro de derrumbe, aunque los caminos alternativos, R1 y R46 estarían en buenas condiciones.

Hasta el cierre de la presente edición no había aún una conformación oficial, pero en la institución de Roca y Tres de Febrero daba esta posibilidad como un hecho concreto.

Además se manejaba el dato de que el partido se reprogramaría para el próximo miércoles 22, pero en estadio alternativo.

En contacto con directivos del equipo catamarqueño, ellos desconocían la posibilidad de la suspensión del pleito.

Debido a esto, el partido por la segunda fecha de la segunda fase del Torneo Federal A, que justamente enfrenta al Aurinegro con Unión Aconquija también podría sufrir alguna modificación en la programación. En principio, el choque está pactado para el domingo a las 19 en Roca y Tres de Febrero.

De todas formas, la dirigencia aurinegra tendría todo listo para emprender el viaje a Las Estancias, el que en principio estaba estipulado realizarse en las primera horas de hoy.

En caso de que el partido se dispute, el entrenador rosarino Arnaldo Sialle pondría en cancha un equipo con jugadores que no tuvieron mayor rodaje oficial como Diego Pave; Matías Camisay, Matías Luna, Oscar Piris (expulsado ante Chaco For Ever, no puede actuar por la segunda fecha) y Juan Manuel Lobato; Augusto Ávila, Agustín Durán, Mariano Mancilla y Joaquín Quinteros serían los mediocampistas, mientras que en el ataque estarían Juan Pablo Villafañe y Alejandro Toledo.

Sin cupo

Por otra parte el presidente de Mitre, Guillermo Raed, le confirmó al portal Somos Deporte que no podrá sumar un refuerzo para reemplazar al delantero Williams Peralta, quien sufrió el pasado viernes una luxofractura en el tobillo izquierdo en el choque ante Chaco For Ever, porque "no es reglamentario".