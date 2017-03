Para Riquelme, Boca necesita más pausa

14/03/2017 -

Juan Román Riquelme reclamó "un poco más de pausa" al juego de Boca, se esperanzó en la vuelta rápida de Carlos Tévez y enterró su regreso a las canchas.

"Yo claramente no soy más futbolista y no me animaría a entrar a la cancha", sentenció Riquelme, invitado al primer programa Pasión por el Fútbol, que emitió anoche El Trece.

Sin profundizar en la evaluación, consideró que el entrenador Guillermo Barros Schelotto tiene "más espalda" que su antecesor en el cargo, Rodolfo Arruabarrena.

Riquelme aseguró que la gente lo "quiere mucho" y que por eso le pide su vuelta, pero insistió que no regresará al fútbol. En cuanto al juego, dijo que Boca "necesita un poco más de pausa".