Estudiantes tiene un compromiso de riesgo en Brasil

Fotos IMPORTANTE. Estudiantes afrontará un duelo complicado ante Botafogo en Brasil. Verón no podrá jugar.

14/03/2017 -

Estudiantes de La Plata, con Juan Sebastián Verón como parte de la lista de convocados, pero quien no podrá ver acción por una sanción del 2011, visitará esta noche a Botafogo de Brasil en el debut en el Grupo 1 de la Copa Libertadores de América.

El encuentro se disputará en el estadio Olímpico Nilton Santos, conocido popularmente como Engenhao, desde las 21, con arbitraje del uruguayo Jonathan Fuentes, quien estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Taran y Richard Trinidad. Televisará en directo Fox Sports.

Estudiantes, campeón de América en 1968, 1969, 1970 y 2009, compartirá zona además con Atlético Nacional de Medellín (Colombia), defensor del título, y Barcelona de Guayaquil (Ecuador).

El "Pincha" no debutó de la mejor manera en la vuelta del fútbol en este 2017 (derrota 3-2 con Vélez), por esa razón, voló ayer a Río de Janeiro para intentar enderezar un poco el rumbo en su debut en el máximo certamen internacional.

Con la presencia de su presidente, Verón, dentro de la nómina de veinte convocados, los platenses se instalaron en tierras cariocas con la premisa de cambiar la imagen que dejó el jueves pasado en Liniers, derrota que lo relegó en el Campeonato de Primera División.

Si bien no lo confirmó, el entrenador Nelson Vivas repetiría el mismo once inicial, en lo que sería un voto de confianza a los jugadores que no pudieron cortar la racha de tres derrotas consecutivas en el torneo de Primera División.

El delantero Lucas Viatri, quien estuvo desde el inicio en Liniers y fue reemplazado en el entretiempo por un traumatismo, se encuentra en condiciones de ser de la partida.