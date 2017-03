E&R considera que se puede cumplir la meta de inflación

Fotos OPTIMISMO. Consideran "posible" una inflación del 1% mensual.

La consultora Economía y Regiones (E&R) destacó que la meta de inflación oficial para 2017 (rango del 12 al 17%) puede ser cumplida, a pesar del índice de febrero, que fue del 2,5% según el Indec por la suba en tarifas.

"En particular, la meta de inflación 2017 (17%) se cumple con una inflación promedio mensual de 1,3%. ¿Estamos lejos de este número? Definitivamente, no. Utilizando el IPC Congreso (no hay serie completa en el Indec), la inflación mensual cayó de 4,1% (primer semestre) a 1,7% (2º semestre) en 2016", explicó E&R.

Y amplió: "Paralelamente, el IPC Indec registró niveles de inflación en línea con el cumplimiento de la meta en diciembre’16 (+1,2%) y enero’17 (+1,3%). Es más, el promedio de las mediciones provinciales de inflación arrojó una inflación promedio mensual de +1,3% en diciembre’16 y enero’17".

En este contexto, se advierte que la inflación tiene una trayectoria descendente y convergente hacia los niveles necesarios para cumplir la meta de inflación 2017. "Luego de los incrementos de tarifas, creemos que es probable (no seguro) que la inflación converja a variaciones mensuales en torno de 1% hacia mitad de año y en el segundo semestre, permitiendo que la meta de inflación sea alcanzada", afirmó la consultora.