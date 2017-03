Cristian García llegó como refuerzo

Fotos CRISTIAN GARCÍA.

14/03/2017 -

El delantero Cristian Andrés García, ex Quilmes, se incorporó como refuerzo al plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, cuyo entrenador Fernando Gamboa no encuentra el rumbo del equipo y analiza realizar cambios de cara al partido de mañana ante All Boys. García, de 28 años, se integró al plantel después de acordar con la dirigencia del club que antes había logrado contratar los servicios del volante David Distéfano. El delantero, quien tiene una dilatada trayectoria, viene a reemplazar en el puesto a Alejandro Noriega que pasó a Douglas Haig.

García comenzó su carrera como jugador en las divisiones juveniles de Atlético San Luis, para luego pasar por varios equipos de Primera División y el exterior como Banfield, Real Murcia de España, Godoy Cruz, Tenerife de España, Colón, Chiajna de Rumania y Quilmes.