Pato vuelve a estar en la lista de concentrados

Fotos ANSIEDAD. Matías Pato tendrá mañana un lugar en el banco de relevos, con las expectativas de poder jugar.

14/03/2017 -

Luego de la práctica de ayer por la tarde en el estadio Alfredo Terrera, el entrenador de Central Córdoba, Gustavo Coleoni, dio la lista de concentrados para el partido de mañana a las 22 ante Flandria y por la postergada séptima fecha de la B Nacional.

La gran novedad de la lista de 18 jugadores es que está incluido Matías Pato, quien jugó por última vez aquel fatídico 1 de noviembre en Mendoza, cuando sufrió la fractura de tibia y peroné ante Gimnasia.

"La verdad que me tenía fe. Estoy con toda mi familia muy emocionado porque ha pasado mucho tiempo. Ojalá que me toque entrar un ratito aunque sea para así poner fin a la pesadilla que pasé", dijo el volante santiagueño poco después de enterarse, en diálogo con El Clásico de radio Panorama.

"Después de la pretemporada estaba con la ilusión de poder volver a pelear un lugar y estar entre los citados. Tenía la ilusión en el partido anterior, pero no se me ha dado. Yo seguía con mucha fe y entrenando para eso y gracias a Dios ahora se me ha dado", agregó. Sobre su posición en el campo de juego, contó: "El técnico me estaba probando de delantero, también de volante por izquierda y por derecha. Me he sentido bien. Por mi cabeza pasa volver a jugar, espero que me toque y si no seguiré luchando para que me toque y disfrutar cuando vuelva a estar adentro de una cancha y no pensar tantas cosas negativas".

En cuanto al equipo para mañana, el "Sapito" no podrá contar con Martín Minadevino, quien padece una distensión en el isquiotibial, pero tendrá disponible a Diego López que ya cumplió la fecha de suspensión y podría ingresar por Hugo Vera Oviedo, quien padece una molestia.

El "Pitu" González sería el reemplazante del expulsado Miranda, aunque jugando de volante por derecha, pasando Leandro Chetti al ataque. Israel Coll se perfila para ingresar por Minadevino, por lo que serían tres las variantes.

Calviño; López, Fernández, Mieres y Sánchez; González, Becerra, Lamberti y Coll; Chetti y Vílchez fue el equipo que probó ayer el DT, aunque luego hizo varios cambios y recién hoy definirá los once.