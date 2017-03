Fotos El Polaco y Silvina Luna, de luna de miel en Las Vegas

14/03/2017 -

Para dejar atrás la semana complicada que vivió, el Polaco (29) emprendió unas románticas vacaciones junto a Silvina Luna (36). El descanso se verá interrumpido apenas el 29 de marzo, cuando el cantante se presente en un show en la ciudad de Miami. Luego, retomarán juntos la gira por el interior del país de Abracadabra, la obra de teatro en cuyos entretelones nació el amor. La pareja partió el domingo por la noche desde Ezeiza, y antes de subir al avión, el subcampeón del Bailando 2016 evitó hablar con la prensa respecto de las gravísimas denuncias que le realizó Valeria Aquino (29), la madre de su hija Alma (3) ante la Justicia por violencia de género. Con la simpatía que lo caracteriza, el Polaco aseguró que dejó el escandaloso tema en manos de su abogado Fernando Burlando. Antes de despachar las valijas, El Polaco y Silvina Luna sonrieron para los paparazzis y luego se acomodaron en el sector vip del aeropuerto internacional a la espera del abordaje. Según se pudo saber el trip los llevará a las ciudades de Nueva York, Las Vegas y la siempre soleada Miami. En medio de esto, Ezequiel eligió cambiar su foto de perfil de Whatsapp, una manera de comunicar pensamientos y estados de ánimo. En la imagen nueva no aparece nadie en particular, pero sí una frase concreta: "Con el tiempo todo se descubre; las mentiras más ocultas, las razones más ciertas y las personas más falsas". Contundente. Silvina, por su parte, también habló antes de subirse al avión para iniciar su primera "luna de miel" juntos, y el apoyo a su novio fue rotundo: "Yo le creo a él y estoy convencida de que no es un hombre golpeador", sentenció. Y cerró: "Estamos muy bien, él es una excelente persona".