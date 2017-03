Mario Pergolini, enojado arremetió contra el cantante: "Para el Indio esto es un momento de quiebre, capaz que hasta acá llegó"

14/03/2017 -

En medio de las repercusiones tras el trágico show del Indio Solari en Olavarría, habló también Mario Pergolini, y fue contundente al opinar y culpar a los responsables.

"La producción tendría que haber aprendido de los demás shows cómo desconcentrar a la gente. No podemos decir que el predio es grande y entran todos", expresó en su ciclo "Maldición va a ser un día hermoso", en Vorterix.

Pergolini luego se refirió a la frase puntual de que los medios venden pescado podrido, primer declaración del Indio tras las muertes. "No puede salir a decir (el Indio) que están diciendo cualquier cosa en los medios, no tendría que haber sido la primera avanzada de argumentos", aseguró el conductor a horas del lamantable hecho.

Luego, Pergolini fue muy contundente acerca de su posición sobre las comparaciones con la tragedia en el show de Callejeros donde murieron 194 personas.

"Esto no es Cromañón, no tiene ni cerca que ver con Cromañón", sentenció.

"Acá tenemos un problema muy grave con el consumo de alcohol, cada vez es más grave cómo se esta bebiendo. Ahí necesitamos más control, no se puede pasar a un show en pedo", remarcó y agregó: "El autocontrol entre las masas no funciona y menos cuando hay alcohol y la pauta es cuidarse con sus propias reglas. Las grandes masas no se pueden cuidar solas, eso no funciona".

Y concluyó su postura: "La música no mata. Alguien tenía que haber controlado la organización. Para el Indio esto es un momento de quiebre, capaz que hasta acá llegó".