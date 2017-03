La culpa recae sobre el Indio Solari: Pettinato habló y lo criticó sin piedad

14/03/2017 -

Una gran polémica se generó luego de que murieran dos personas en el recital del Indio Solari en el predio La Colmena, ubicado en Olavarría. El debate sobre lo ocurrido en esta tragedia se desarrolló en los diversos programas de televisión así como en las redes sociales. Muchos famosos opinaron sobre este lamentable episodio, como Roberto Pettinato, quien escribió fuertes mensajes contra el ex líder de los Redonditos de Ricota.

En un descargo en Twitter, el ex Sumo cuestionó la responsabilidad que le cabe al ‘Indio’ por el armado del show: "Todos somos de opinar y de hacerlo rápido y sin un puto dato. Lo que pasó en lo del Indio si opino entro en lo peor de este país: el debate", arrancó.

"Muchos dicen ‘otro Cromagnon’. No lo sé. No sé si para la Justicia es lo mismo. Pero a los Callejeros les dieron con todo. No lo sé. Tal vez si yo fuera el Indio (repito: dije ‘si yo fuera’) y gano lo que gano por lo menos les doy 5 millones a las familias que sufren hoy por hoy", sostuvo.

"Quiero decir, si quedo libre de culpa y cargo, por lo menos me acercaría no solo a saludar sino a indemnizar al menos con dinero aunque eso ya sabemos que no te devuelve de la muerte. Pero... no sé... no quiero entrar en polémicas. Solo digo que parece que acá nadie respeta ciertas normas", agregó.

"Siempre la historia del lugar que era para 40 y había 290. Es algo grave y ya que el Indio es lo que para muchos es... por lo menos debería demostrar algo más que saludar familias o llevar flores al velatorio. Sería bueno de su parte indemnizarlos, pero repito: es lo que yo haría en su caso si fuera él. Cada uno es otro distinto... No lo sé", opinó, y aclaró que "dije lo del dinero porque es lo que sé que normalmente sucede si atropellás a alguien en un accidente".

Ante la avalancha de respuestas de sus seguidores, Pettinato continuó explicando que "en mi humilde y pelotuda opinión (antes que me lo digan ustedes) el artista es responsable en la medida en que la organización y/o producción total del show sea de él".

Además, cargó contra la modalidad del artista de hacer un show multitudinario por año: "¿te gusta la guita? Hacé recitales más seguido, seguros, o hacelos para la web y que tus fans paguen por verte".

Por último, se mostró desconfiado ante los resultados de las autopsias de los muertos, dado que los informes señalan que las víctimas no presentan señales de "aplastamiento interno".

"Ahora las autopsias dicen que no murieron por aplastamiento... Listo o todo se va complicando, encubriendo o sale la verdad. Listo", observó, y completó: "Ya no creo ni en las autopsias. Creo que hasta en ese lugar un buen billete puede cambiar el informe final".