Lanzan la 2ª etapa de la campaña "La Banda limpia es más linda"

14/03/2017 -

Con la presentación de otros 200 contenedores y 50 bomboneras y tres nuevos camiones compactadores, el intendente Pablo Mirolo realizó este lunes el lanzamiento de la segunda etapa de la campaña "La Banda limpia es más linda" en la Plaza del Orgullo Bandeño, ubicada en Besares y Belgrano. Con la presencia de funcionarios del Ejecutivo, concejales y vecinos, se realizó la ceremonia en el tradicional espacio bandeño, con todo el equipamiento adquirido por la comuna, que se suma a la campaña para reforzar el servicio de higiene desde el macro centro hacia los barrios de La Banda. "Esta campaña nos ha dado grandes satisfacciones y ha logrado un cambio rotundo en lo que respecta al cuidado de la limpieza de la ciudad y el medio ambiente, pero sobre todo ha creado conciencia en el vecino, que es a lo que apuntamos con todas las medidas tomadas dentro de este gran plan", indicó el jefe comunal. "El año pasado comenzamos colocando 200 contenedores de 1100 litros en lo que es el micro y macro centro de la ciudad, y creando nuevas brigadas de limpieza con la incorporación de 200 bomboneras y herramientas de mano. Hoy, con gran alegría estamos sumando 200 contenedores más para extendernos hacia los barrios y lograr nuestro objetivo de una ciudad más limpia. Además, incorporamos tres camiones compactadores que se suman a los cuatro ya existentes, para de esta manera tener mayor alcance de recolección", continuó Mirolo. Campaña entre todos Por otra parte, el mandatario aprovechó la oportunidad para destacar la importancia del acompañamiento de los vecinos para llevar adelante esta campaña: "El personal de Servicios Públicos trabaja día y noche para mantener la ciudad en las mejores condiciones, sin embargo es importante que el vecino acompañe la iniciativa del municipio cuidando los contenedores, controlando que los residuos que se arrojan sean los permitidos, y no arrojando basura en espacios verdes o baldíos. De esta manera la reducción de residuos es posible y por lo tanto una ciudad más limpia". "Es algo histórico lo que estamos viviendo en la ciudad, y la verdad que para un funcionario público no hay nada más lindo que dar buenas noticias a la gente. Si bien llevo dos años como intendente, he pasado por varias administraciones y muchas veces pasaba que se escuchaba al vecino, se recibía el reclamo, pero no se tomaba la decisión política para dar respuesta a las problemáticas. En estos dos años de gestión hemos procurado actuar y llevar soluciones a la gente, y la limpieza de la ciudad era una de las cosas que más nos reclamaban. Hoy podemos decir que la ciudad ha cambiado y esperamos que nos sigan acompañando para tener la ciudad que nos merecemos", finalizó Mirolo.