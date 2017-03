El Force India 2017 será rosa

Fotos El nuevo Force India

Hoy 12:33 -

Repercusión e impacto mediático en la Fórmula 1. El primer apéndice de una buena campaña publicitaria es que todo el mundo hable de ella. Y el acuerdo que han firmado Force India y BWT, especialistas europeos en tecnología acuática, lo ha cumplido con creces. El nuevo patrocinador del equipo tenía una petición no negociable para firmar el contrato: que el VJM10 fuera rosa. Y así será desde el primer gran premio de la temporada que se disputará en Australia el 26 de marzo.

Ahora la duda que no se resolverá presumiblemente hasta Melbourne es si sus dos pilotos, Sergio Pérez y Esteban Ocon, llevarán mono y casco a juego con el aspecto del monoplaza, algo que no es para nada descartable. De momento, el francés se lo ha tomado con buen humor y ha subido a su cuenta de Twitter una foto de la pantera rosa y ha preguntado a sus seguidores su opinión. Desapercibidos está claro que no pasarán.