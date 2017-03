Se entregó el camionero acusado de golpear al intendente de Selva

Fotos Foto | archivo

Hoy 13:02 -

El sujeto apodado “Coco” Gorosito, camionero acusado de apalear al intendente de Selva, Oscar Don, se presentó en la mañana de este martes ante la fiscalía de Añatuya, General Taboada.

El hombre fue indagado y quedó detenido por 15 días, está acusado de "lesiones y amenazas". El camionero que reside en el Bº Roque, Salva.

Cabe recordar que los defensores de “Coco”, habían presentado una eximición de prisión la cual fue rechazada por la fiscalía y en la mañana de este martes se hizo presente quedando detenido.

Por otro lado, la denuncia dice que el intendente Don expuso ante las autoridades que "Coco" lo golpeó a trompadas y amenazó. "Si me denuncias te voy a c... matando. Estoy drogado. Y sabes que no ando jugando", le habría advertido.