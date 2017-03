Shakira enloquece a las redes sociales con su sensual bachata

Fotos Shakira enloquece en las redes con su sensual bachata.

14/03/2017 -

Shakira compartió un adelanto en su cuenta de Instagram de lo que será el lanzamiento de su nuevo videoclip con el cantante Prince Royce.

En el vídeo se los ve bailando bachata, pasos con los que nos deleitará en su nuevo single: "Deja Vu".

El clip ya superó las 4 millones de vistas y es un verdadero furor. "Practicando mi bachata en el set de nuestro video! Estará listo muy pronto", escribió la colombiana en la presentación que realizó en redes sociales.

Practicing my bachata on the video set! Get ready for it...coming soon Deja Vu the video! @princeroyce ///Practicando mi bachata en el set de nuestro video! Estará listo muy pronto... Deja Vu! Shak by @ shakira