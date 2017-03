Fotos Aníbal Fernández en Twitter por el show del Indio: "Me llevó tu vieja".

Hoy 15:14 -

Tras toda la polémica por el recital del Indio Solari y sobre quiénes caerían las responsabilidades, un usuario de Twitter se cruzó al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien respondió de una manera poco sutil.

"Así que estuviste en el recital del Indio Solari? Imagino que controlando la venta de merca, no?", publicó un usuario. A lo que el ex jefe de Gabinete le respondió: "Me llevó tu vieja".

El ex funcionario asistió al recital que el Indio dio en Olavarría junto a su mujer, su hija y una sobrina. Desde un primer momento, Aníbal Fernández, respaldó al Indio tras el trágico recital y reclamó no sacar conclusiones apresuradas sobre las responsabilidades.

@FernandezAnibal Asi que estuviste en el recital del Indio Solario? Imagino que controlando la venta de merca, no? — Fusiondevs (@jqFusiondevs) 13 de marzo de 2017