Fotos Fratelli Branca desmiente el desabastecimiento de fernet.

14/03/2017 -

Tras conocerse rumores de que podría haber desabastecimiento de fernet debido a posibles medidas de fuerza por parte de trabajadores, la destilería de Fratelli Branca emitió un contundente comunicado.

En el mismo, la empresa desmiente "categóricamente" las versiones que circulan por estas horas y garantiza el abastecimiento normal de Fernet Branca en el mercado.

Seguidamente se refiere a la supuesta intransigencia de esa compañía respecto a reclamos salariales, indicando que carece de fundamentos.

Finalmente, el comunicado indica: "Es importante destacar que no sólo estamos en período de paritarias aún no cerradas, sino que, en acuerdo particular entre Sindicato, Empleados y Fratelli Branca celebrado el 23 de febrero del año 2016 y homologado por el Ministerio de Trabajo, existe un compromiso de negociación y paz social hasta el día 31 de marzo del corriente año, situación que la Empresa viene cumpliendo conforme a lo acordado.

El incremento salarial otorgado al personal en convenio durante el 2016 superó la inflación real del 2016 y para el 2017, el compromiso de Fratelli Branca Destilerías es mantener el poder adquisitivo del salario conseguido el año anterior", concluye.