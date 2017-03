“Los chicos están trabajando motivados y con ilusión”

Hoy 21:14 - Pasó el exitoso debut en el Argentino Juvenil y en la vuelta a las prácticas del seleccionado M-18 de rugby, Gonzalo Leguizamón, entrenador principal del equipo, señaló que los chicos están muy motivados y que para el próximo compromiso recuperará los jugadores que habían sido baja por lesión, por lo que tendrá todo el plantel a disposición para recibir el próximo sábado a las 15.30 a Oeste de Buenos Aires, en un partido que se jugará en cancha de Old Lions. “Estamos bien, corrigiendo algunas cosas y por suerte recuperando a los chicos que no pudieron jugar el primer partido. En Comodoro jugamos de a ratos muy bien y en otros momentos cometimos demasiados errores así que tenemos que trabajar sobre eso”, indicó Leguizamón. El plantel retomó este martes las prácticas tras derrotar el sábado pasado a Austral por 27 a 20 y ya puso la cabeza en su próximo rival, que también viene de ganar en su presentación (ante Noreste) por lo que el partido será muy importante para asegurar uno de los dos primeros lugares de la zona. “Ellos tienen un ent r enador de mucho prestigio como el ‘Chapa’ Branca (ex capitán de Los Pumas), lo que seguramente les da una motivación adicional. Y también a nosotros porque es un orgullo que nos visite alguien de su trayectoria”, señaló al respecto el mayor de los Leguizamón. En caso de ganar el sábado, la selección habrá dado un gran paso para la clasificación, ya que los dos primeros avanzarán a las semifinales de la Zona Ascenso. La última fecha de la zona, ante Noreste, así como también semifinales y final, se jugarán durante una semana en la ciudad de Villa Carlos Paz, en lo que se denomina, el Concentrado. Al l í s e de f ini r á n tanto la Zona Campeonato como la Zona Ascenso, desde el domingo 2 hasta el viernes 7 de abril y la ilusión de los chicos es llegar al día final de la competencia con chances de lograr el ascenso. La selección volverá a practicar mañana a las 15 en Old Lions y allí el cuerpo técnico definirá el quince inicial para el sábado.