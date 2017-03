¿Cuál fue el resultado del rastrillaje en Olavarría?

Fotos OLAVARRÍA. Más de 500 policías participaron del operativo.

Hoy 21:29 -

Más de 500 efectivos de la Policía Bonaerense realizó un exhaustivo rastrillaje en Olavarría, y entre los numerosos objetos encontrados se destacan celulares, documentos, tarjetas de crédito y hasta actas de nacimiento.

"Muchos chicos que no tienen celulares o andan por las rutas no están enterados que pasó lo que pasó y no se preocuparon por avisar", aseguró el ministro de Seguridad de la Nación, Cristian Ritondo.

Te recomendamos: "Imputaron a los dueños de la productora que organizó el recital"

Y agregó. "Encontramos muchos objetos perdidos pero por suerte a ninguna persona, ni lastimada, ni desorientada ni nada". Del operativo participaron efectivos a caballo, en helicóptero y hasta buzos tácticos, en el arroyo Tapalqué, ubicado a escasos kilómetros de Olavarría.

El operativo incluyó a la ciudades de Azul, Alvear y Bolívar, al mismo tiempo que el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, ordenó inspeccionar todas las morgues judiciales y de hospitales de los alrededores.