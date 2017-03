Espectacular inicio tuvo la flamante Súper Liga Infantil

Hoy 21:28 - Luego de la postergación por lluvia, el pasado sábado se puso en marcha la Súper Liga Infantil, una nueva propuesta para las escuelas de fútbol de la provincia que desarrollará íntegramente sus actividades en las canchas del predio de UPCN. Precisamente en UPCN tuvo lugar la primera fecha de esta Súper Liga que cuenta con la organización de Ernesto Oliva, director de la escuela de fútbol del norte que lleva su nombre. El puntapié inicial estuvo a cargo del subsecretario de Deportes de la provincia, profesor Carlos Dapello, quien apoya permanentemente esta actividad, através de la política de Estado que implementa el Gobierno de Santiago del Estero, que encabeza la Dra. Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Los resultados de la primera fecha fueron los siguientes: Categoría 2003/04: Los Kukys 3, Café Rodríguez 1; Estrella del Sur 2, Los Quiroga 1; La Loma 0, Orlando Leiva 1; Atlético Forres 1, Pablo VI 2; Los Soria 5, Potrerito 2; Estrella del Norte 0, Las Delicias 6. Categoría 2005/06: Los Kukys 5, Café Rodríguez 0; Pablo Serrano 1, Los Quiroga 2; La Loma 1, Estrella del Sur 5; Los Soria 1, Pablo VI 3; Atlético Forres 1, Escuela del Norte Ernesto Oliva 5; Orlando Leiva 2, Potrerito 2. Categoría 2007/08: Los Quiroga 2, Escuela del Norte Ernesto Oliva 0; Café Rodríguez 1, La Loma 0; Estrella del Sur 1, Atlético Forres 1; Pablo Serrano 1, Los Kukys 0; Primera Junta 0, Estrella del Norte 0; Las Delicias 0, Pablo VI 0. Libre: Orlando Leiva. Categoría 2008/09: Escuela del Norte Ernesto Oliva 0, Potrerito 0; Los Quiroga 0, Atlético Forres 0; Café Rodríguez 0, Estrella del Sur 0; Estrella del Norte 0, Orlando Leiva 0. Libre: Pablo Serrano. Próxima fecha Este sábado se jugará la segunda fecha, que tiene estos duelos: Categoría 2003/04: 9, Escuela Los Sorias vs. Escuela Pablo VI; 9.30, Escuela Primera Junta vs. Escuela La Loma; 10, Escuela Los Quiroga vs. Escuela Atlético Forres; 10.30, Escuela Orlando Leiva vs. Escuela Los Kukys; 11, Escuela Estrella del Norte vs. Escuela Café Rodríguez; 11.30, Escuela Las Delicias vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva. Libre: Escuela Estrella del Sur. Categoría 2005/06: 9, Escuela Los Quiroga vs. Escuela Atlético Forres; 9.30, Escuela Café Rodríguez vs. Escuela Pablo Serrano; 10, Escuela Estrella del Sur vs. Escuela Los Soria; 10.30, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. Escuela Orlando Leiva; 11, Escuela Pablo VI vs. Escuela Los Kukys; 11.30, Potrerito vs. La Loma. Categoría 2007/08: 9, Escuela del Norte Ernesto Oliva vs. Las Delicias; 9.30, Los Kukys vs. Estrella del Sur; 10, Orlando Leiva vs. Café Rodríguez; 10.30, La Loma vs. Los Quiroga; 11, Atlético Forres vs. Leiva B; 12, Pablo VI vs. Primera Junta y Estrella del Norte vs. Pablo Serrano. Categoría 2009/10: 9.30, Estrella del Sur vs. Estrella del Norte; 10, Atlético Forres vs. Escuela del Norte Ernesto Oliva; 10.30, Potrerito vs. Café Rodríguez; 11, Pablo Serrano vs. Los Quiroga; 11.30, Orlando Leiva vs. Atlético Forres B; 12, Café Rodríguez vs. La Loma (cat. 2011/12)