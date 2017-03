El Anual arrancó con juegos vibrantes y goles para todos los gustos

Hoy 21:35 - El pasado domingo se puso en marcha el Torneo Anual de la Liga de Fútbol Infantil (Lifi), que tuvo partidos vibrantes y repletos de goles para todos los gustos. Los resultados que se registraron en la primera jornada fueron los siguientes: Categoría 2004: Lawn Tennis 4, Estrella Roja 2; Jorge Donis 2, Niños Unidos 0; Golcito 0, Güemes 5; Ferroviaritos 0, Sarmiento 5 y Luis Valoy 2, Comercio 1. Categoría 2005: Lawn Tennis 0, Estrella Roja 3; Jorge Donis 3, Niños Unidos 0; Golcito 1, Güemes 4; Ferroviaritos 0, Sarmiento 4 y Luis Valoy 4, Comercio 2. Categoría 2006: Lawn Tennis 1, Estrella Roja 0; Jorge Donis 4, Niños Unidos 0; Golcito 2, Güemes 4; Ferroviaritos 0, Sarmiento 7 y Luis Valoy 4, Comercio 1. Categoría 2007: Lawn Tennis 4, Estrella Roja 0; Jorge Donis 8, Niños Unidos 0; Golcito 0, Güemes 1; Ferroviaritos 0, Sarmiento 4 y Luis Valoy 1, Comercio 2. Categoría 2008: Lawn Tennis 1, Estrella Roja 0; Jorge Donis 4, Niños Unidos 0; Golcito 0, Güemes 3; Ferroviaritos 1, Sarmiento 4 y Luis Valoy 1, Comercio 1. Tuvo fecha libre la escuela debutante Estrella del Sur. Segunda fecha L a L i f i p r o g r amó la segunda fecha del Anual, que se disputará el próximo domingo, con estos cotejos: Estrella Roja vs. Valoy, Comercio vs. Jorge Donis, Niños Unidos vs. Golcito, Güemes vs. Ferroviarito, Sarmiento vs. Galguitos y Unión Santiago vs. Estrella del Sur. Libre: Lawn Tennis.