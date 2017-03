FÚNEBRES | 15 de Marzo de 2017

Hoy 22:41 -

FALLECIMIENTOS

- Emilia Argentina Cejas

- Aurora Arminda Luna

- María Noemí Sández

- Emilce Sandra Mansilla de Rojas

- Juan Alfredo Beltrán

- Hortencia Arminda Sagolpa

- Hugo Alberto Cisneros (Fernández)

- Luis Silvestre Ovejero

Sepelios Participaciones

ACEVEDO, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/15|. "Te rogamos Señor, concédele el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin". C.P.N. Rafael Sleibe y todos los compañeros de Tesoreria General de la Provincia de su hermano Diego Acevedo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BELTRÁN, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Su esposa Marta, sus hijos Claudia, Alfredo y Gaby, hija pol. Sonia, sus nietos Sole, Juancito, Sofía, Lourdes y Francisco participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el Parque de la Paz. C/D Santa Fe (s.v.).

BELTRÁN, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Sus hermanos Pila, Moni, Pocha, sus cuñados y sobrinos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el Parque de la Paz. C/D Santa Fe (s.v.).

BELTRÁN, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Amigas de su hija Claudia. Doris y Pelu y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el Parque de la Paz. C/D Santa Fe (s.v.).

BELTRÁN, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Rubén Jiménez participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BELTRÁN, JUAN ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Miguel y Sebastián Saad participa con dolor el fallecimiento del padre de su compañera de trabajo Claudia. Eleva oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su matriculado Dr. Carlos César Carrizo. Ruegan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de su colega Dr. Carlos César Carrizo. Ruega oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Personal del Instituto de Cardiología SRL participa con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro compañero y administrador Roberto Carrizo. Rogamos oraciones en su memoria, consuelo y resignación para su flia.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Julia, Tere, Betty e Irma participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Luis Carrizo, su esposa Aurora, sus hijos Belén y Gabriel participan con gran dolor su fallecimiento.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Marta Herrera de Voget y sus hijos Roberto Alejandro y Mariano, hijas políticas Bianca y Ana participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Su hija Ana María, sus nietos Laura Martín y Cintia Medina, sus bisnietos Valeria y Ricardo Pereyra, Nayara. Jessenia y Samir Medina y Agustín, Florencia y Cristian Tur participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cementerio Jardín del Sol. C/D Olaechea 649.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Su hijo Dr. José Rafael Jiménez y su nieto Pablo Sebastián participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cementerio Jardín del Sol. C/D Olaechea 649.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Su nieto Pablo Sebastián Jiménez, su nieta pol. Carla Ruiz y bisnietas Luján y Julieta participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs cementerio Jardin del Sol. C/D Olaechea 649.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. El Sr. administrador y subadministrador de la Caja Social de Santiago del Estero, autoridades y empleados participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Dr. Rafael Jiménez. Se ruega una oración en su memoria.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Jesús Silva, Ana Paskevicius y familia, Juan Manuel Silva y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo y compañero Rafa. Ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Carlos Paskevicius, Josefina Lissi y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querido amigo Rafa. Ruegan oraciones en su memoria.

GALEANO, OFELIA (Peque) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. A nuestros sobrinos del corazón Silvina, Diego, Santiago, Florencia y Analía, lamentamos profundamente el fallecimiento de su querida mamá, ejemplo de vida, Nelly y Pichón Daverio, sus hijos Marcela y Santiago Daverio y sus nietos. Rogamos resignación para sus amados ghijos.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Su esposo: Luis Rojas, sus hijos: Franco, Ayelén y Camila, su madre: Dora Mansilla, part. con profundo dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. Parque de la Paz. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S. V. ) HAMBURGO, CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Gabriel Herrera, Oscar Herrera y Gustavo López participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan una oración en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. El personal del Jardín de Infantes Nº 806 "Papa Francisco" participa con profundo dolor el fallecimiento de la directora del Jardín "Capullito". Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Amigas te ganaste el cielo, porque solo allí están los ángeles ... Te voy a recordar siempre hasta el reencuentro con tu sonrisa amorosa ... Participan con profundo dolor su amiga Graciela Gómez y flia.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Las agencias Bunker Publicidad y Bunker Digital acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido compañero Franco Rojas, acompañamos a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones a su querida memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Personal direcctivo, docente, de maestranza y comunidad del Jardin de Infantes Nº 61 Mi Capullito, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su directora y elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Lauro, Carlos, Mary, René y Zuny Gómez con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restoss serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí aunque muera vivirá y todo el que cree no morirá jamás. Sergio Guimard, Zuny Gómez, sus hijitas Johana y Milagritos Guimard participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Esteban Matach, su mamá Negrita de Matach, acompañan a Franco y flia. con profundo dolor en esta inesperada pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. El Instituto Integral de Educación Permanente, participa con dolor el fallecimiento de la Alumna Emilse Sandra. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. La Coordinadora de Educación a Distancia del Instituto Integral de Educación Permanente, Prof. Maria Imelda Ramos, el cuerpo de docentes y compañeros despiden con dolor a la alumna Emilce Sandra Mansilla.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Sandra; eras una hada muy especial en el Nuestro Jardin, nos regaste parte de tu gran Corazón. "Que brille para tí la luz que no tiene fin " Sus compañeras del Jardin Municipal Nº 12 Albergue de Sueños, La Banda participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Querida Sandrita que Dios con su infinito amor te reciba en sus brazos y goces del paraiso por toda la eternidad. Voy a extrañar tu maravillosa amistad, aunque se que desde el cielo me vas a acompañar. Tu amiga Adela, esposo Oscar y flia. participan con dolor tu partida.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Viajas llevando a los Angeles risas y juegos. Personal directivo, docente y maestranza de la Escuela 237 Ricardo Rojas participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. La Comunidad Educativa del Jardín Nº 101 "Burbujitas" acompaña con profundo dolor a Betiana y Griselda Rojas por la repentina pérdida de su hermana política, rogando oraciones en su memoria y su descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Las Termas.

MARCOS DE ALCORTA, VALENTINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. Luis Eduardo Lescano y flia, participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este momento de dolor.

OVEJERO, LUIS SILVESTRE (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Su esposa, hijos, hijos politicos y nietos participan con dolor su fallecimiento e invitan a acompañar suis restos al cementerio de Nueva Francia hoy a las 11. Serv. Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Arg. de Seguros S. A.

SAGOLPA, HORTENCIA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Sus hijos Fabián, Manuel, Karina, Alfredo, Alejandro y Sebastián, hijos políticos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca a las 9 hs. Ceremonial Eexequias y Tanatopraxia realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SÁNDEZ, MARÍA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Su esposo: Talo, sus hijos: Ricky, Juan, Martín, Carlos, Pablo, Héctor y Liz, hijos pol. y nietos part. con dolor su fallec. é invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. de San Marcos. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S. V.) HAMBURGO, CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SÁNDEZ, MARÍA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Esposa, madre y abuela, Dios te escogió para formar parte de su reino celestial. Los ángeles te lleven hacia tu descanso eterno. Te amamos. Tu esposo Talo Sierra, sus hijos Riky, Juan, Martín, Bere, Pablo, Héctor y Liz participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ACOSTA, JOSÉ FRANCISCO (Bacho) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/13|. Padre querido; al cumplirse 3 años y 9 meses de su fallecimiento, tu esposa Nora Ovejero y tus hijos José, Marcela y Claudia y demás familiares lo recuerdan con el amor de siempre e invitan a la misa que se oficiará en Catedral Basílica hoy a las 9.30 hs. elevan oraciones en su memoria.

CURA DE CURA, VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/83|. Caminando en el tiempo, en la oscuridad, vacío sentí ... y antes el silencio fugaz te perdí. Cuando en penumbras escucho tu voz, recuerdo que nada soy yo sin tu amor, cuando las nostalgias llevan mi ilusión miro hacia el pasado y encuentro el dolor, porque las palabras llenan mi existir y escribo en papeles que no estás aquí, miro hacia el mañana. Vuelvo a sonreír porque mi vida Señor hoy está en Ti. Sus hijos Héctor, Oscar, Blanca, Pedro, Mosiés y respectivas familias recuerdan a la madre, abuela y bisabuela tan querida!!! Se invita a la misa de mañana jueves a las 20.30 hs en la Pquia. Virgen del Valle Bº H. Hondo.

GALEANO DE ESPÍNDOLA, ÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/16|. Ciertamente el bien y la misericordia, la acompañaron todos los días de su vida y en la casa del Señor morará por largos días. Sus hijos Liliana y Judith, sus nietos Cristian, carolina, Lucas, Silvana y bisnieto Mauricio Espindola invitan a la misa hoy a las 20 hs en iglesia San Francisco.

GEREZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/14|. Transcurre el tiempo y el dolor de tu ausencia, sigue siendo el mismo. Al cumplirse el tercer aniversario de su partida al Reino de Dios, su esposa Blanca, sus hijas Maribel y Viviana invitan a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano.

LESCANO DE SIERRA, ANA JUSTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/1/17|. Madre querida; no te olvidaremos jamás y siempre te recordamos con lágrimas de alegría entre nosotros. Sabemos que tu espíritu seguirá velando por todos tus seres queridos. Tus hijas Any, Estela, Pochy y Claudia con sus respectivas flias. invitan a la misa el día de hoy a las 20.30 hs en iglesia Catedral Basílica, al cumplirse 2 meses de tu partida al reino celestial.

MEDINA DE PURULLA, ANGÉLICA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/11|. Mami doy gracias a Dios por elegirte para mi: gracias por el maravilloso tiempo que estuviste, gracias por velar por nuestros sueños por no cuidar nuestras caídas sino motivarnos a levantarse porque aunque tu vida era frágil siempre le sonreías, gracias por dejarme descubrir que detrás de tu carácter firme existía un noble corazón rebosante de amor por servir a quien te pedía una mano. Gracias porque hasta el último momento diste buen ejemplo de valentía y fortaleza y que hasta el día de hoy Dios te sigue recompensando en el cielo. Hoy hace seis años de tu partida y todavía mi mente es un libro abierto de tantos recuerdos algunos tristes, otros alegres, los momentos más felices es haber compartido con vos muchas cosas en la vida. Te extraño y agradezco haber tenido una gran madre noble y cariñosa como vos. Su hijo Pedro Rafael Purulla y su nieta Virginia Invitan a la misa que se oficiará en la parroquia Santa Rita hoy a las 20.

MEDINA DE PURULLA, ANGÉLICA DEL TRÁNSITO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/11|. A mí, mami los vientos traen nostalgia y perfume de tristeza por tu ausencia. Ma querida quedó en mi memoria tu mirada dulce, honesta, humilde y sincera, ya va ser seis años sin vos. Hoy te recuerdo con tus gestos bondadosos, tus enseñanzas de disfrutar de las pequeñas cosas que nos da la vida, que las dificultades no deben ser un obstáculo para seguir adelante y ser una buena persona, es fundamental que les des honestidad, de estar presente en cada paso que damos, la humildad es la base de toda verdadera grandeza. Le ruego a Dios que me dé la fortaleza para continuar adelante a pesar de tu gran ausencia para mí. Descansa en paz mami y que brille para vos la luz que no tiene fin.

SORIA DE CÓRDOBA, NÉLIDA - CÓRDOBA, RODOLFO (q.e.p.d.) Fallecieron el 5/2/13 - 9/3/17|. "Por nuestros padres que nos dieron la vida, por su amor y su fe". Su familia invita a la misa que se realizará hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ARANDA, JORGELINA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. La comunidad educativa del Colegio Santiago Apóstol, nivel primario, acompaña a sus alumnas Guadalupe y Fátima en estos momentos de profundo pesar por la pérdfida de su mamá y elevan oraciones a Jesús para que su gracia las fortalezca y reconforte.

ARANDA, JORGELINA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. "Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Los compañeros de Fátima de 6º Grado del Colegio Santiago Apóstol y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

ARANDA, JORGELINA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. Querida, apreciada amiga y compañera, extrañaremos tu mirada, tu sonrisa, tu belleza interior y exterior. Tus compañeros y amigos de la Esc. Nº 55: Rubén Abregú, Omar Gerez, Natalia Jorge, Ana María Tapia y Marta Ramos. Rogamos consuelo y resignación a tu flia.

ARANDA, JORGELINA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. Sup. Escolar Zona XXV; personal de la Escuela Nº 127 "Dr. Mariano Moreno" y Esc. Nº 55 " Amadeo Jacques" y respectivas comunidades, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra compañera de trabajo. Ruegan una oración en su memoria.

ARANDA, JORGELINA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. Juan Carlos Brunet y su esposa Stella Maris Nallin e hijos participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina de toda la vida. Elevan oraciones en su memoria por la paz de su alma.

CRIADO, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/17|. Sus sobrinos Elina y Raúl Topa, Rodrigo y Claudia Aristegui, Margarita y Claudio Pérez y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su tía Cuca y ruegan una oración por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

CRIADO, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/17|. Sus sobrinos Betty González e hijos Melina y familia, Javier y familia, Daniel y familia, Soledad y familia. Tía siempre vivirás en nuestros corazones y te recordaremos con cariño por los hermosos momentos compartidos.

LUNA, AURORA ARMINDA (China) (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Sus hijos Marcela y Fabián, su hija política Mónica, sus nietos Matías, Belén, María José, Franco, Cristian, Lucas y Rocío participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DÍAZ DE GÓMEZ, ISOLINA DE JESÚS (Chicha) (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/16|. Madre querida, hoy hace 6 meses que partiste al reino de Dios y sabemos que estás con tus seres queridos. Mami has sido y seguirás siendo la mejor, la que nos inculcó a tener buenos valores para ser mejores personas, queremos agradecerte por toda la ocupación y preocupación que tuviste con todos nosotros, siempre te recordaremos con mucho amor, ayúdanos a seguir adelante, te extrañamos tanto que al no verte se nos hace todo más difícil, aunque sabemos que nos proteges y das fuerzas a todos. Tus hijos Luis y Puky, tu hija pol. Mary, tus nietos Gaby, Luchy, Angi y Junior, nietos pol. Manuel, Juanjo, Vero y bisnietos Mariano, Iván, Diego, Thomás y Juan José invitan a la misa en la iglesia Cristo Rey a las 20 hs. Ruegan una oracíon en su memoria.

ROJAS DE REYNOSO, ZULEMA DEL LORETO (q.e.p.d.) Falleció el 6/3/17|. Nueve días que no estás físicamente y duele tu ausencia. Sus nietos te buscan y esperan, te extrañamos mucho. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus hijos y nietos celebran la misa en la parroquia Santiago Apóstol a las 20.30, al cumplirse nueve días de su partida al Reino de Dios.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CHAZARRETA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. El grupo mariano de la C.D. y la C.D. del Centro de Docentes Jub. y Pens, "Sara de Rojas" participan el fallecimiento de la abuela del padre Fernando Altamiranda. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y el consuelo para sus familiares. Las Termas.

CHAZARRETA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. MApA ( mujeres aprendiendo a ayudar) acompañan a sus queridas compañeras Titi y Rita en esta despedida hacia el Reino de los Cielos de su mamá. Las Termas.

CHAZARRETA, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. Directivos de Cáritas Parroquial participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su asesor R.P. Fernando. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

CISNEROS, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Su esposa María Paz, sus hijos Mónica, Renata, Mario, Víctor, Soledad, Cristina, hijos pol. Ricardo, Roberto, Luisa, Cristina, Daniel, Carlitos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio de Fernández. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

KOMASCA, ROCÍO MACARENA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/17|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 243 Manuel Alberti, participa con profundo dolor el fallecimiento de la prima del docente del docente de esta casa Prof. Roberto Palomo. Elevan una oración en su memoria.

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 12/3/17|. Dr. Jorge Bosco y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y compañero de trabajo durante 35 años. Elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

SOTELO, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Personal directivo, docente, y de maestranza de la Escuela 1099 acompañan a la docente Santillán Inés Susana por el fallecimiento de su tío. Rogando por el descanso de su alma.

VELARDE, MARIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. El grupo mariano de la C.D. y la C.D. del Centro de Docentes Jub. y Pens, "Sara de Rojas" participan el fallecimiento del hermano del Padre Alfredo Velarde . Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y el consuelo para sus familiares. Las Termas.

VELARDE, MARIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. "Siempre decimos que aprendimos a querer esa familia a través del Padre Alfredo. Con ese amor despedimos a su hermano y con ese cariño abrazamos a sus familiares". Gabriela Nélida Ruiz de Fares y familia deseándoles resignación. El descansa en la paz de los justos. Las Termas.

VELARDE, MARIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. Directivos de Cáritas Parroquial participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del R.P. Alfredo Velarde. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.