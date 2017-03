"Como entrenador, debo exigirle más a cada jugador"

Fotos DÉFICIT. Néstor García lamentó las falencias defensivas que exhibió Quimsa en el juego ante Atenas.

15/03/2017 -

El "Che" García no quedó conforme y no tuvo ningún problema en aceptarlo de cara a los medios de prensa.

El entrenador de la Fusión espera mucho más de su equipo en un momento clave de la competencia.

"Es un partido ganado, un punto importante para estar cerca de meternos entre los cuatro de la conferencia, pero basquetbolísticamente no me dejó nada positivo en cuanto a la producción. Pretendo mucho más de este equipo. Una vez que sacamos una ventaja, después la manejamos, pero me parece que nosotros podemos jugar mucho mejor", explicó el entrenador bonaerense en rueda de prensa.

García es consciente de los altibajos de Quimsa. "El equipo en la ofensiva tiene recursos, pero me parece que nosotros defensivamente podemos manejar mejor las cosas. Después de la gran racha, el equipo ha entrado otra vez en poco balance de los momentos. Cuando tuvimos la racha, a los momentos los manejamos bien. Ahora, otra vez, estamos un poquito desbalanceados. Hay que seguir trabajando para mejorar", explicó con optimismo.

Por último, avisó que el nivel de exigencia será mayor con el paso del tiempo. "Fue importante el punto, que nos permite sumar y me parece que el equipo puede jugar mejor. Siempre ganar y con un equipo que todavía no hemos llegado a nuestro mayor nivel, eso es bueno, pero yo como entrenador voy a exigirles más a cada jugador cada día", concluyó.

Luciano González

Por su parte, el paranaense Luciano González también aceptó el bajo rendimiento.

"Lo positivo de hoy es que se volvió al triunfo, después de una gira que fue dura. Era un punto valioso, han perdido rivales directos, pero no se jugó un buen partido ni ofensiva ni defensivamente. Lo que pasa es que tenemos jugadores con gol, se llegó a los 90 puntos, pero podríamos jugar un poquito mejor al básquet", opinó el "Chuzito".

El tirador fue contundente en la autocrítica. "Cuando tenemos que manejar el partido no lo hacemos, tomamos decisiones equivocadas muy seguido, tanto en ataque como en defensa, yo y cualquiera, nadie puntualmente. Por eso por ahí ese malestar. Me pasa a mí y nos pasa todos. Son situaciones muy claras donde hacemos las cosas al revés", analizó.

Por último, habló de lo que se viene. "Hay que trabajar, se viene una gira muy dura con tres partidos de visitante. Estamos con dos jugadores menos, hoy ganamos con 7 jugadores. Hay que seguir", cerró el "Chuzito", que jugó algunos minutos en el puesto de base armador para disimular la ausencia del bahiense Fabián Sahdi.