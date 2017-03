Estrena extranjero frente a sus hinchas

Fotos EXTRANJERO. Kyle Lamonte jugará esta noche su primer partido en el Vicente Rosales con la camiseta de Olímpico.

15/03/2017 -

Se encienden las luces del Vicente Rosales para que la afición santiagueña disfrute esta noche de un espectáculo de primera línea. De un lado Olímpico, en uno de sus mejores momentos en la competencia. Y del otro Atenas, algo desdibujado pero digno de respeto.

El partido es clave para el Negro bandeño, que mostró progresos en su última gira por Mar del Plata y Bahía Blanca y esta noche inaugurará una seguidilla de cinco partidos en el Vicente Rosales que podrían depositarlo entre los cuatro primeros de la conferencia Norte.

Entre la constelación de estrellas que estarán sobre el parqué, habrá una que tendrá un partido especial. Se trata del estadounidense Kyle Lamonte, quien jugará su primer partido en el Vicente Rosales con la camiseta de Olímpico.

La gente quiere verlo en acción, más aún luego de las buenas actuaciones que cumplió en sus tres primeros juegos en calidad de visitante. "La Cobra" se adaptó rápidamente a sus nuevos compañeros y demostró que puede jugar sin problemas en los tres puestos del perímetro.

"Cuando iba al colegio, era base. Me siento cómodo de base, escolta o alero, en cualquiera de esos puestos puedo jugar", respondió Lamonte al ser consultado por los diferentes roles que cumplió por pedido de Fernando Duró.

Olímpico tiene ahora un perímetro de lujo, que se completa con Maximiliano Stanic, Federico Van Lacke, Adrián Boccia y Mauro Cosolito, mientras que para el juego interior las opciones son Justin Williams, Diego Guaita, David Nesbitt y Facundo Vallejos.

El rival

Vencer a Atenas no será una tarea sencilla, a pesar de que el "griego" cordobés está penúltimo en la Conferencia Norte y viene de dos derrotas consecutivas, la última ante Quimsa (91 a 80).

Además, los antecedentes indican que al conjunto bandeño siempre le costó frente al multicampeón cordobés. En lo que va de la temporada, se enfrentaron tres veces, con dos victorias de Atenas (83 a 74 en el Vicente Rosales y 75 a 64 en el Cerutti) y una de Olímpico (79 a 77 en Córdoba).

Olímpico deberá jugar esta noche con un gran compromiso por el aspecto defensivo, en virtud de que el rival tiene jugadores desequilibrantes como Pete Mickeal, Bruno Lábaque, Diego Lo Grippo, Diego Gerbaudo y Roquez Johnson.

Otros partidos

La jornada de esta noche se completará con los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Boca Juniors vs. Quilmes; 21.30, San Martín vs. Peñarol; 22, Ferro Carril Oeste vs. San Lorenzo (por TyC Sports). l