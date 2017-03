Centurión, casi afuera, y la vuelta de Pablo Pérez

Fotos RETORNO. El volante Pablo Pérez (der.) es clave en la estructura del entrenador de Boca. Por eso su vuelta el domingo le genera alivio.

15/03/2017 -

La lesión de Ricardo Centurión y la posible vuelta de Pablo Pérez fueron las dos noticias más importantes en la primera práctica semanal de Boca Juniors, realizada ayer en el Complejo Pedro Pompilio.

Centurión tiene un esguince acromio-clavicuar en el hombro derecho y según el cuerpo médico no está para jugar ante Talleres el próximo domingo en La Bombonera. Sin embargo, en el cuerpo técnico todavía no descartan la idea de que pueda llegar, ya que lo consideran muy importante para el equipo, aunque sea dando una desventaja en lo físico.

En tanto, Pablo Pérez, otra pieza clave para el andamiaje del "once" ideal de Guillermo Barros Schelotto, volvió a hacer fútbol a la par de sus compañeros y está recuperado del esguince alto de tobillo derecho, por el cual -por precaución- no estuvo el sábado pasado en la victoria de visitante ante Banfield por 2 a 0.

De no jugar Centurión, su lugar podría ser ocupado por Oscar "Junior" Benitez, una de las dos incorporaciones de Boca en el receso de verano y que ya jugó unos minutos ante Banfield. En el mediocampo, Pérez volvería por Wilmar Barrios, quien ante el "Taladro" jugó como volante por derecha, cumplió una buena actuación y dio el pase del segundo gol -tras una buena jugada personal- que convirtió Darío Benedetto.

Gino Peruzzi, quien no jugó el sábado por una contractura en el aductor izquierdo, estuvo en kinesiología y se espera su recuperación para que pueda estar el domingo ante Talleres. Si no llega, su lugar volverá a ser ocupado por Leonardo Jara. Fernando Tobio corrió en forma diferenciada a un costado del campo junto con el kinesiólogo Leandro Betchakián recuperándose de una distensión en el isquiotibial de su pierna derecha.

Y el otro tema de preocupación para Guillermo es la participación de Rodrigo Bentancur con la selección de Uruguay en el Mundial Sub 20, a disputarse desde el 20 de mayo en Corea del Sur. El cuerpo técnico pedirá que el volante no juegue dicho torneo ya que el reglamento contempla esta situación, pero de parte de los dirigentes está la idea de cederlo a la "Celeste".

"No hablé con Guillermo del tema. No me quiero perder el Mundial, pero sé que no es obligación de los clubes cedan a los jugadores, la última palabra la tiene él"; expreso Bentancur.

En los próximos días se tomará una determinación al respecto y una de las ideas es que Bentancur pueda jugar en Boca hasta el 14 de mayo, día del partido ante River, y luego sea cedido.