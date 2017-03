Buffarini fue el centro de las críticas de Muller

Fotos BUFFARINI fue cuestionado por un ex campeón mundial.

El defensor argentino Julio Buffarini, ex San Lorenzo, fue criticado duramente por el ex futbolista brasileño Muller, campeón mundial con el seleccionado de su país en Estados Unidos 1994, al considerar que "no puede jugar en San Pablo".

El ex delantero, de 51 años y que jugó tres mundiales con la casaca del seleccionado de Brasil, aseguró que "Buffarini no puede jugar en San Pablo, tampoco Denis (otro defensor del elenco paulista), el equipo no tiene defensa, cada vez que la exigen muestran debilidad e impotencia", señaló Gazeta Esportiva.

"Buffarini recibe la pelota y coloca mal el cuerpo, incluso pudo dar un pase, pero no tiene condiciones para hacer eso", dijo Muller (ex jugador de San Pablo, Palmeiras, Santos, Cruzeiro y Corinthians) sobre la jugada previa al primer gol sufrido el pasado sábado por San Pablo en la derrota por 3 a 0 ante Palmeiras, en el clásico por el torneo paulista.