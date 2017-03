La "Gata" fue presentado en Gremio

Fotos REFUERZO. Gastón Fernández es la nueva incorporación de Gremio de Brasil y ayer se mostró contento por su nuevo club.

15/03/2017 -

El ex delantero de River Plate y Estudiantes de La Plata Gastón Fernández aseguró ayer que conserva "el fuego sagrado que tenía a los 20 años", en un mensaje dirigido a los hinchas de su flamante club, Gremio de Brasil.

"Mi característica es ser un jugador ofensivo, ser el vínculo entre los delanteros y los volantes. Me gusta estar siempre cerca del arco y no me contento con el pase. Aún tengo el fuego sagrado que tenía a los 20 años y espero que puedan ver mi mejor versión en Gremio", afirmó Fernández en su presentación oficial como nuevo jugador del equipo de Porto Alegre.

Fernández, de 33 años, consideró "un orgullo" su desembarco en Gremio en reemplazo del mediocampista Douglas, quien sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla derecha.

"Tengo una camisa con un número muy significativo, pero que es de Douglas. Espero que él regrese rápido", afirmó la "Gata".

Gastón Fernández inició su carrera en River Plate y continuó en Racing, Monterrey de México, San Lorenzo, Tigres de México; Estudiantes La Plata, Portland Timbers de Estados Unidos y Universidad de Chile.