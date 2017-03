Deportivo COPA LIBERTADORES PERDIÓ ANOCHE ANTE BOTAFOGO POR 2 A 1, EN LO QUE FUE SU DEBUT EN ESTA EDICIÓN 201

Estudiantes no hizo pie en Brasil

El "Pincha" tuvo situaciones como para rescatar al menos un punto, pero los brasileños no perdonaron y festejaron ante su gente. Verón no pudo jugar en el medio y la defensa no dio garantías.

Por El Liberal

Fotos CHANCE. Estudiantes no estuvo fino en la definición y los brasileños aprovecharon las que tuvieron. Así, los tres puntos fueron para el Botafogo. 15/03/2017 - Estudiantes de La Plata cayó anoche ante Botafogo por 2-1 en Río de Janeiro en el debut de ambos equipos en la versión 2017 de la Copa Conmebol Libertadores. Roger, a los 33 minutos de la primera mitad, puso en ventaja al conjunto carioca. A los 16 de la segund parte el colombiano Juan Otero equilibró el marcador, pero a 12 del final Pimpao le dio la victoria al anfitrión. Estudiantes volverá a jugar por la Copa el 11 de abril recibiendo a Barcelona de Ecuador en el Estadio Ciudad de La Plata. El elenco orientado por Nelson Vivas planteó el partido inteligentemente. Dejó venir a su adversario y lo presionó apenas pisó su terreno. Por eso, complicó a Botafogo y lo forzó a jugar mucho con pelotas aéreas. El conjunto platense no tenía tanto el balón, pero cada vez que lo recuperó encontró espacios para salir con velocidad. Y en la media hora inicial generó más acciones de riesgo que su oponente. A los 17 el juvenil Lucas Rodríguez sacó un remate desde 25 metros que se fue cerca del poste izquierdo del arco defendido por Roberto Junior Fernández. Y a los 24 tuvo su chance el colombiano Juan Ferney Otero, quien escapó por derecha y definió mal cuando tenía a Lucas Viatri cerca y en mejor posición. Botafogo empezó a arrimarse a partir de la media hora, casi siempre a través de pelotas aéreas. A los 31, tras un tiro libre ejecutado desde la izquierda, el argentino Joel Carli cabeceó completamente libre, pero lo hizo muy desviado y no pudo aprovechar la desatención defensiva. Primer gol Y a los 33 llegó la apertura del marcador: Bruno recibió por izquierda un centro lanzado desde el otro sector y ensayó una tijera que devolvió la pelota al centro del área donde Roger, con una chilena, sometió al arquero Mariano Andújar (fue convocado a la selección por Edgardo Bauza). En el final del segmento estuvo cerca Estudiantes con un cabezazo de Israel Damonte, pero también tuvo una clara chance de aumentar Botafogo con un disparo de larga distancia de Camilo que obligó a Andújar a realizar una salvada magistral. Se intensificó la lluvia en el comienzo de la segunda mitad y el partido se hizo de ida y vuelta. Parecía más cerca el local, pero en la primera que tuvo Estudiantes llegó a la igualdad parcial. Chance Un tiro libre desde el vértice izquierdo del área fue ejecutado con precisión por el colombiano Otero y se le metió arriba al muy buen arquero Fernández que, muy tapado, respondió tarde. En el tramo final del encuentro reaccionó Botafogo y logró inclinar la balanza en su favor con un gol de Pimpao (hubo un offside en la acción previa) tras gran jugada de Sassá por izquierda. Fue un justo premio para el conjunto brasileño que en el cierre de cada etapa marcó diferencias y se quedó con tres puntos que recompensaron su mayor ambición para buscar la victoria. Estudiantes perdió 2-1 frente a Botafogo en su debut en la Libertadores. Quizás pudo sumar un punto, pero se volvió con las manos vacías de Brasil, y lleva cinco goles en contra en apenas dos partidos, después de lo que fue la derrota ante Vélez en el Amalfitani, por el reinicio del Torneo de Primera división en Argentina.