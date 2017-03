Stiuso acusó a Cristina de haber controlado el espionaje ilegal en el país

Fotos COMPARECENCIA. Stiuso estuvo aproximadamente cuatro horas en tribunales y se fue sin hacer declaraciones.

15/03/2017 -

El ex director de Operaciones de la disuelta Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) entre 2003 y 2014, Antonio Stiuso, acusó a la expresidenta Cristina Kirchner de haber controlado una estructura de espionaje ilegal, informaron fuente judiciales.

El ex espía acusó a la ex mandataria y al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Oscar Parrilli, al brindar testimonio en una causa a cargo del juez federal Claudio Bonadio, quien luego opinó en declaraciones radiales que el caso "no tiene mucho andamiaje probatorio".

El ex hombre fuerte de los servicios de inteligencia, que fue retirado de sus funciones por Parrilli, afirmó también que esta "estructura" contaba con el apoyo de la Procuración general de la Nación, la Afip y la Unidad de Información Financiera, según reconstruyeron las fuentes.

Durante su testimonial, Stiuso mencionó también al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández, al ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Marcelo Saín y al ex jefe del Ejército Cesar Milani, a quienes vinculó con maniobras de espionaje ilegal que no denunció mientras fue parte de los servicios de inteligencia.

Stiuso declaró ayer durante más de tres horas como testigo para dar su versión sobre el "aparato" de inteligencia supuestamente montado durante el kirchnersimo, en una causa donde está imputado el ex jefe del Ejército César Milani, actualmente detenido en La Rioja imputado por delitos de lesa humanidad.

El ex espía arribó a los tribunales federales de Retiro a las 10 y estuvo hasta las 13.30 en la secretaría del juez federal Claudio Bonadio, en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, adonde llegó y se retiró sin hacer declaraciones.

Ante la Justicia y bajo juramento de verdad, habló durante más de tres horas sobre lo que definió como el "aparato" de inteligencia montado por el gobierno de Cristina Kirchner, pero sin entregar pruebas al juzgado, según explicaron fuentes judiciales.

Al promediar la audiencia, ingresó al juzgado el fiscal del caso, Carlos Stornelli.

Stiuso recibió la citación para declarar como testigo en la causa la semana pasada y se presentó junto a sus dos abogados, Santiago Blanco Bermúdez y Julián Subias, quienes esperaron afuera del juzgado durante todo el trámite.

La causa en la que declaró Stiuso fue abierta a raíz de una denuncia que vinculó a Milani con tareas ilegales de inteligencia hechas a partir de una estructura montada en el Ejército que encabezó.