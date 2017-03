El intendente municipal inauguró la obra de pavimento de calles del barrio 8 de Abril

Fotos COMPROMISO. Infante anunció la realización de más obras en el barrio.

15/03/2017 -

El intendente capitalino Hugo Orlando Infante dejó inaugurada anoche la obra de pavimentación de las calles Gancedo y Segundo Araujo del barrio 8 de Abril, en el sector este de la ciudad.

"Venir al barrio 8 de Abril tiene algo muy particular, y les digo de corazón, porque cuando ingresé a la Municipalidad pasé mis primeros días de trabajo aquí, y cómo no sentirme orgulloso de ver el crecimiento de esta comunidad", dijo Infante luego de dejar inaugurada la obra.

Le dio "gracias a Dios", a quien dijo pedirle que le "dé las fuerzas necesarias para seguir gobernando, sobre todo gobernar con respeto al vecino".

Admitió haber "tenido errores", y se justificó al decir que "es porque quiero hacer las cosas".

"Y no me voy a conformar porque venga a inaugurar esta cuadra, al contrario, les pido que me tengan paciencia porque voy a seguir trabajando por ustedes, los vecinos, a quienes tengo que rendirles cuentas".

"Hay quienes se dicen políticos y ponen piedras en el camino. Pero nosotros no vamos a perder tiempo en eso, en contestarles, al contrario, esas piedras las vamos a usar para construir, para eso estamos", resaltó.

Anuncio

"Les prometo que dentro de poco vamos a sacar a licitación la pavimentación de la calle Damaso E. Palacio, y no hacemos por ahora a la Gobernador Absalón Ibarra porque tenemos que solucionar un problema de desagüe. Pero también les digo que vamos a pavimentar todos los pasajes que están entre calles pavimentadas. No va a quedar una calle sin pavimento", anunció.

El jefe comunal también anunció la ejecución de la obra de cloacas, aunque no brindó fechas, y dijo que gran parte de esas obras que mejoraron la ciudad fueron gracias a "quien inició la transformación en Santiago del Estero y que es el Dr. Gerardo Zamora".

"Les agradezco los gestos, porque estas cosas nos enorgullecen, llegar y entregar esto que es de ustedes. Siempre lo vamos a hacer hasta que termine mi gestión", finalizó.