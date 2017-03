Solo 16 fuerzas están en condiciones de participar de las Paso en Santiago del Estero

Fotos TRÁMITES. A diario se realizan consultas en la Secretaría Electoral Federal local.

15/03/2017 -

Los requisitos y exigencias que impuso la Ley Nº 26.571 o más conocida coma "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral", vienen representando un escollo para que algunas fuerzas políticas santiagueñas puedan participar de los procesos electorales nacionales.

Fuentes de la Secretaría Electoral Federal de Santiago del Estero, indicaron que a la fecha, solamente hay 16 fuerzas políticas que tienen la personería jurídica y política, ya que cumplen con los requisitos de la norma sancionada en 2009, y que implementó entre otras novedades, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

Precisamente estos 16 partidos son los únicos que pueden presentar precandidatos en las Paso que se celebrarán el 13 de agosto (ver abajo cronograma electoral) o bien conformar alianzas o frentes electorales.

Representantes

Como se recordará en Santiago del Estero, se elegirán tres diputados nacionales ya que se vencen en diciembre los mandatos de los diputados Cristian Oliva, Norma Abdala de Matarazzo y Humberto Juárez, todos ellos del Frente Cívico por Santiago (continuarán hasta 2019, Graciela Navarro, José Herrera y Mirta Pastoriza del Frente Cívico y Mariana Morales del Frente Renovador). Es que este año, las elecciones nacionales serán únicamente para cargos legislativos, porque se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de la de Senadores.

Un dato que refleja las dificultades que representan los requisitos para mantener la personería política de distrito es que para estas Paso, ya hay una fuerza menos con relación a las que estaban habilitadas para los comicios del 2015, según información calificada. Se trataría del Movimiento Socialista de los Trabajadores. De igual modo, otras fuerzas tradicionales de la política doméstica han ido perdiendo la personería de distrito como el caso del Partido Socialista, el Partido Obrero, la Corriente Renovadora, Compromiso Social o el Movimiento de Integración y Desarrollo, desde el 2011 cuando se implementaron por primera vez los cambios en la ley electoral.

La ley 26.571 introdujo cambios en la ley 23.298 de los Partidos Políticos, la cual señala que para conservar la personería jurídico-política, "los partidos políticos deben mantener en forma permanente el número mínimo de afiliados. El Ministerio Público Fiscal, de oficio, o a instancia del Juzgado Federal con competencia electoral (en Santiago del Estero, el juez electoral es Guillermo Molinari), verificará el cumplimiento del presente requisito, en el segundo mes de cada año, e impulsará la declaración de caducidad de la personería jurídico-

política cuando corresponda".

En Santiago del Estero, el número mínimo de afiliados que se necesita ya sea para obtener (en el caso de fuerzas que están haciendo los trámites) o mantener la personería, es de 2.910. También son causas de caducidad de la personería política: la no realización de elecciones partidarias internas durante el término de cuatro años; la no presentación a dos elecciones nacionales consecutivas; no alcanzar en dos elecciones nacionales sucesivas el dos por ciento del padrón electoral del distrito que corresponda; entre otras exigencias.

Fuerzas habilitadas

De esta manera, los partidos políticos que mantienen en la actualidad la personería de distrito y pueden presentar precandidatos a diputados nacionales en Santiago del Estero, son: 1) Partido Justicialista; 2) Unión Cívica Radical; 3) Partido Federal; 4) Movimiento Libres del Sur; 5) Partido de la Victoria; 6) Movimiento de Acción Vecinal; 7) Izquierda por una Opción Socialista; 8) PRO-Propuesta Republicana; 9) Kolina; 10) Partido Fe; 11) Partido Popular; 12) Movimiento Santiago Viable; 13) Unión por la Libertad; 14) Partido Social de Centro; 15) Movimiento Justicia y Libertad; y 16) Nueva Alternativa.

Un dato que deberán tener en cuenta estas 16 fuerzas es que la ley 26.571 estipula que las precandidaturas a senadores, diputados nacionales por distritos regionales según la ley 26.571, "deberán estar avaladas por un número de afiliados no inferior al dos por mil del total de los inscritos en el padrón general de cada distrito electoral, hasta el máximo de un millón, o por un número mínimo de afiliados a la agrupación política o partidos que la integran, equivalente al dos por ciento del padrón de afiliados de la agrupación política o de la suma de los padrones de los partidos que la integran, en el caso de las alianzas, del distrito respectivo, hasta un máximo de cien mil, el que sea menor".

Además, en las Paso tendrán que alcanzar el 1,5% de los votos emitidos válidamente en el distrito, lo que supondrá otro filtro electoral, para poder participar con candidatos proclamados en las elecciones generales del 22.