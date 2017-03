Dybala no falló y Juventus accedió a cuartos de final

Fotos PRECISIÓN. Paulo Dybala convirtió de penal a los 42 minutos del primer tiempo y sentenció la eliminatoria en favor de la Juventus.

15/03/2017 -

PEl delantero argentino Paulo Dybala marcó ayer el gol del triunfo de Juventus de Italia sobre Porto de Portugal por 1 a 0, de local, que le permitió clasificarse a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa de fútbol, tras redondear un 3 a 0 en el global.

El cordobés Dybala, ex Instituto de Córdoba, convirtió, de tiro penal, a los 42 minutos del primer tiempo, el tanto del conjunto italiano, que también tuvo entre los titulares a su compatriota Gonzalo Higuaín, ex River Plate.

Juventus, ganador de la Liga de Campeones en las temporadas 1984/1985 y 1995/1996, se sumó así a Real Madrid y Barcelona, de España, y Bayern Munich y Borussia Dortmund, de Alemania.

Sevilla, eliminado

Por su parte, Sevilla, de España, dirigido por el santafesino Jorge Sampaoli, quedó eliminado en los octavos de final, tras perder ante Leicester de Inglaterra por 2 a 0, de visitante, y redondear un 2-3 en el global.

Los goles del equipo británico los convirtieron el jamaicano Wes Morgan (27m. PT) y Marc Albrighton (9m. ST), respectivamente; en tanto el francés Steven N’Kemboanza N’Zonzi (35m. ST) erró un tiro penal para el elenco español.

Sevilla, donde el técnico Sampaoli fue expulsado a los 38 minutos del segundo tiempo, tuvo entre los titulares a los defensores argentinos Gabriel Mercado, ex River Plate, y Nicolás Pareja, ex Argentinos Juniors, y en el segundo tiempo ingresó Joaquín Correa, ex Estudiantes de La Plata.