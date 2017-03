La gobernadora entregó módulos habitacionales a familias de Capital y La Banda

Fotos SATISFACCIÓN. Las familias recibieron a la gobernadora con profunda emoción en sus nuevas viviendas.

15/03/2017 -

La gobernadora de la provincia Dra. Claudia de Zamora entregó 9 módulos habitacionales correspondientes a la ciudad Capital y La Banda. Los beneficiarios pertenecen a los barrios Río Dulce, Avenida, Villa Nueva y El Bosque (todos de La Banda) y agradecieron a la gobernadora porque "jamás esperaban tener una vivienda digna para vivir junto a los suyos".

Los beneficiarios en este caso fueron Rosa Gorosito y Margarita Giménez del Barrio Río Dulce; Yésica Giménez, del barrio Avenida; Paola Cáceres, de la calle Honduras; Rosa Corbalán, de la calle Panamá; Elizabeth del Valle Salegas, de Guatemala y Costa Rica; Ruth Herrera, de calle Ecuador y Claudio Domínguez, del barrio El Bosque, todos de la ciudad de La Banda.

El acto de entrega se realizó en la casa de Zulma Lemos, del barrio Villa Nueva en la ciudad de La Banda. Al llegar al lugar le dieron una cálida bienvenida a la mandataria Dra. Claudia de Zamora, quien fue recibida, en un ambiente de muchas emociones encontradas, por Zulma quien estaba acompañada por sus hijos Yanina de 19 años, Brian de 16 y Rodrigo de 12, que padece parálisis cerebral e hidrocefalia.

En la mañana, la gobernadora compartió un momento muy especial junto a Rodrigo, hijo menor de Zulma, un nene que padece parálisis cerebral e hidrocefalia y está en silla de ruedas. En todo momento la primera mandataria estuvo cerca del niño bandeño, y junto a Zulma se interiorizó de su situación, de la atención que recibe con médicos de la provincia y de la constante rehabilitación que realiza en los centros de salud de Santiago, acompañado por su mamá.

Además, durante la visita, la gobernadora recorrió el interior de la vivienda y conoció cada detalle acompañada por la familia Lemos. "Me alegro de haberlos conocido. Lo quería conocer a Rodrigo y me pone muy feliz verlo tan bien", exclamó la gobernadora. "Me gusta mucho venir y ver que las cosas se cumplan y se hagan como corresponden", agregó. "Esto les va a cambiar la vida", destacó al observar la casa en la que vivirán Zulma y su familia.