Sialle: "Lo de la chapa de candidato no existe"

Fotos PASO A PASO. Sialle no se apresura y esquiva cada vez que le mencionan que su Mitre es candidato al ascenso: "Acá hay paridad entre los equipos".

15/03/2017 -

Mitre arrancó con el pie derecho la Zona A del Nonagonal del Federal A. Con claridad, venció 3 a 1 a Chaco For Ever, en condición de visitante. Y a pesar de que varios ya le quieren colgar el cartel de candidato al Auri, su entrenador, Arnaldo Sialle, prefiere mantener la humildad y, de paso, quitarles presión a sus dirigidos.

"Lo de la chapa de candidato no existe. Acá hay paridad entre los equipos. Si agarrás nombre por nombre, hay muchos jugadores de jerarquía en los demás equipos. Hay buenos planteles, así que chapa de candidato no tiene nadie. El que haga mejor las cosas, se equivoque menos y sea más regular, va a sacar ventaja. Pero cualquiera le puede ganar a cualquiera. Ante todos nosotros debemos mantener la humildad", fue le claro mensaje de "Cacho", en una entrevista con El Clásico de Radio Panorama.

Al hacer un balance del debut en Resistencia, dijo: "La sensación es buena porque ganamos en una cancha que va a ser complicada para los equipos que vayan ahí y ante un rival importante, con muy buenos jugadores, con rigor físico. Me gustó Chaco For Ever. Estoy contento, pero sabiendo que ya tenemos la segunda final y tenemos que estar muy atentos y concentrados para hacer las cosas lo mejor posible".

"No fue fácil. Enfrentamos a un rival que tenía una característica de juego definida, con ataques directos a los delanteros que son muy potentes. Y tiene jugadores rigurosos en el aspecto físico, entonces es muy difícil porque también tienen intensidad. Se nos complicó por las lesiones pero lo sacamos adelante porque jugamos bien, fuimos precisos y no tan contundentes porque hubo cuatro mano a mano que no pudimos definir", agregó.

"Cacho" lamentó las bajas por lesiones y suspensiones, pero confía en los que elija para reemplazarlos. "Peralta, Piris y Ledesma venían sosteniendo un buen rendimiento, pero para eso están los que esperan su oportunidad, para demostrar a la hora que les toque. Confiamos en que lo puedan hacer bien. Si les va bien a ellos, nos irá bien a todos", explicó.

Y advirtió que, pese al cambio de nombres, el estilo de juego no variará.

"La idea de juego no va a cambiar. Iremos probando las variantes que mejor se puedan acomodar al sistema. Trabajaremos mañana (por hoy) y pasado (por mañana) para ir definiendo el equipo", concluyó.