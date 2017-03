El líder Guillermo Brown recibe a Nueva Chicago

15/03/2017 -

El puntero Guillermo Brown, de Puerto Madryn, recibirá la peligrosa visita de Nueva Chicago, que suma dos triunfos seguidos y viene de vencer a Chacarita Juniors, en uno de los restantes siete partidos con los cuales se completará hoy la postergada séptima fecha del certamen de la Primera B Nacional de fútbol.

El partido se jugará en el estadio de Guillrmo Brown, en Chubut, desde las 16.05, con el arbitraje de Luis Lobo Medina y con televisación de TyC Sports (Canal 17 de TIC).

El resto de la programación de hoy será la siguiente: a las 16, Almagro vs. Juventud Unida (Gualeguaychú), a las 20, All Boys vs. Gimnasia y Esgrima (Jujuy) y Sportivo Estudiantes (San Luis) vs. Crucero del Norte (Posadas, Misiones); a las 20.05, Villa Dálmine vs. Chacarita (TV), a las 21, Atlético Paraná vs. Instituto (Córdoba) y Boca Unidos (Corrientes) vs. Santamarina (Tandil).