Fotos Antes de que vuelvan las lluvias, la comuna trabaja en la limpieza de desagües y bocas de tormenta

15/03/2017 -

La Secretaría de Servicios Públicos, a través de las direcciones de Higiene y Parques y Paseos de la Municipalidad de La Banda inició operativos de limpieza de desagües en distintos sectores de la ciudad. C omo medida de prevención, desagües y bocas de tormenta están siendo limpiados, con el fin de procurar un buen desagote en caso de lluvias. Cómo colaborar Asimismo, desde el área se cree necesario recordar a los vecinos ciertos puntos a tener en cuenta para evitar el anegamiento de calles. No obstruir desagües y bocas de tormenta con basura es importante. Es por ello que se recomienda arrojar los residuos en contenedores o colocarlos en cestos altos para su posterior recolección. Si recientemente han desmalezado veredas y calzadas, es necesario que los restos sean embolsados y colocados en lugares altos para que no bloqueen los desagües. Desde el municipio se está trabajando también en la colocación de nuevas estaciones de bombeo y la construcción de nuevos desagües para asegurar que el drenaje de la ciudad continúe siendo eficiente y rápido. "Como siempre, pedimos a los vecinos que tengan en cuenta estas recomendaciones para evitar posibles complicaciones, ya que durante las últimas lluvias se detectaron personas desaprensivas bloqueando con bolsas las bocas de tormenta de sus propios barrios, y esto perjudica a ellos mismos y al resto de la comunidad", indicaron las autoridades del área.