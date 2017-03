Fotos Imputan a los dueños de la productora que organizó el recital

Los hermanos Marcos y Matías Peuscovich, los dueños de la productora En Vivo S.A., fueron imputados en la investigación por las dos muertes ocurridas durante el recital de Carlos "Indio" Solari en Olavarría, mientras que el músico y el intendente de ese distrito, Ezequiel Galli, continúan en condición de testigos, pero su situación procesal podría cambiar. "Por eso allanaron el domicilio supuesto que tenía la productora, un lugar que era apenas una oficina, donde no encontraron nada más que materiales de una financiera", según consignó diario Clarín. Agregaron que la imputación les fue notificada de manera formal anoche por la propia fiscal del caso Susana Alonso. Para que se consume de manera definitiva la situación procesal, resta todavía la convocatoria a declarar, pero ya no con la obligación de decir la verdad. "Le leyeron el artículo 60 del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, aunque todavía no hay un delito preciso porque faltan algunos datos, como los resultados de las autopsias, la cantidad de gente que fue al lugar y las posibles fallas en las de medidas de seguridad y de asistencia a los espectadores", indicó el informante.