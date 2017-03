Fotos Uno de los desaparecidos tras el recital de Solari sería de Santiago

Este martes, el fiscal general de Azul, Marcelo Sobrino, confirmó que en el informe que tiene la fiscal Alonso, de Olavarría, consta que de las siete personas desaparecidas sólo falta conocer el paradero de una, que "creo que era de Santiago del Estero". No se descarta que la persona que aún está desaparecida tras el recital del Indio Solari en Olavarría, esté viajando a esta Capital, ya que ayer por la mañana partió un micro con santiagueños, desde aquella ciudad bonaerense. Además, Sobrino pidió que aporten datos fidedignos y que no lo hagan por las redes sociales. "Si tienen datos que se acerquen a una dependencia policial para formalizar una causa", agregó. Imputación El fiscal general del Departamento Judicial de Azul, Marcelo Sobrino, no descartó que el "Indio" Solari pueda llegar a ser imputado en el marco de la investigación por el multitudinario recital que brindó el sábado en Olavarría y dejó al menos dos personas muertas. Además, dijo que el audio que comenzó a circular el lunes, con una entrevista radial al intendente Ezequiel Galli en el que el jefe comunal admite que esperaban 200 mil personas en el recital y que había apuestas puertas adentro del municipio en las que se hablaba de 300.000 personas, sirva como prueba para la causa. En dicho audio, el jefe comunal admite que esperaban una cantidad de público superior a la que había sido habilitada. El domingo, en conferencia de prensa, Galli dijo que esperaban 170.000 personas. "Se está investigando todo para determinar las responsabilidades y las causales de muerte. No descartamos ningún tipo de responsabilidad. El objetivo es desentrañar toda la cadena de responsabilidades", afirmó el fiscal. El funcionario añadió que no se descarta "ninguna posibilidad de responsabilidad, ni de funcionario público ni de personas privadas. Por eso se solicitó la testimonial de Solari, de productores y funcionarios. Eso sin embargo no implica que si después surgen datos probatorios, se los releve de decir verdad y se les impute un delito".